Από τις 24 Ιανουαρίου 2024, η τιμή της συνδρομής Prime Video της Amazon διατίθεται με νέα «τσιμπημένη» τιμή

Η εταιρεία προέβη ήδη στην ενημ΄ρωση των μελών της ότι αυξάνει την τιμή των συνδρομών, «ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ενδιαφέρον περιεχόμενο, να ενισχύουμε διαρκώς αυτή την επένδυση για μακρύ χρονικό διάστημα και να διασφαλίσουμε τη συνεχή λειτουργικότητα της υπηρεσίας».

Πλέον η συνδρομή της Prime Video διαμορφώνεται στα 6,99 ευρώ το μήνα η οποία αφορά και τα υφιστάμενα μέλη, με τη διαφορά ότι για τους υφιστάμενους πελάτες, η νέα τιμή θα ισχύσει μετά τις 26 Φεβρουαρίου 2024.

Μάλιστα, η Amazon Prime Video ενημερώνει και για τα νέα «αποκτήματά» της... δικαιολογώντας τις αυξήσεις στιος συνδρομές. Ειδικότερα, επεκτείνεται ο αριθμός των πρωτότυπων σειρών και ταινιών του Amazon, συμπεριλαμβανομένων των «The Lord of the Rings: The Rings of Power» και «Reacher», προσθέτοντας και εκατοντάδες ταινίες και σειρές στη βιβλιοθήκη της, συμπεριλαμβανομένου του «The Grand Tour Season 5».

Στη δίνη της... «πειρατείας»

Στην πραγματικότητα, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες συνδρομητικές πλατφόρμες αυξάνουν τις συνδρομές και τις υπηρεσίες τους, με δεδομένο ότι ήταν χιλιάδες οι συνδρομητές του παράνομου κυκλώματος, οι οποίοι με μικρό αντίτιμο εξασφάλιζαν στους χρήστες τους πρόσβαση σε διάφορα συνδρομητικά κανάλια.

Μετά από αυτοψία της συγκεκριμένης αγοράς καταγράφηκε η ραγδαία αύξηση της ζήτησης σε υπηρεσίεςσυνδρομητικών καναλιών.