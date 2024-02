Την 15η θέση καταλαμβάνει η χώρα μας με την γνωστή εμπορική αγορά της Ερμού, στην παγκόσμια λίστα των ακριβότερων εμπορικών δρόμων, σύμφωνα με την 33η έκδοση «Main Streets Across the World» της Cushman & Wakefield.

Στην κορυφή της λίστας της Cushman & Wakefield βρίσκεται η 5th Avenue στην Νέα Υόρκη, ακολουθούμενη από την Via Montapoleone στο Μιλάνο. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν η Tsim Sha Tsui στο Χονγκ Κονγκ, η New Bond Street στο Λονδίνο και η Champs-Elysees στο Παρίσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή ανά τεραγωνικό στην Ερμού βρίσκεται στα 3,480 ευρώ, ενώ οι τιμές των ενοικίων έχουν παρουσιάσει αύξηση 2% συγκριτικά με το 2019. Την στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ενοίκια για εμπορικά ακίνητα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,8% τους τελευταίους 12 μήνες. Η Ασία και ο Ειρηνικός ηγήθηκαν της παγκόσμιας ανόδου στις τιμές το 2023 με ποσοστό 5,3%. Επιπλέον, τα ενοίκια αυξήθηκαν και στην Ευρώπη, από 0,9% σε ετήσια βάση το γ' τρίμηνο του 2022 σε 4,2% σε ετήσια βάση το γ' τρίμηνο του 2023. Η άυξηση καθοδηγήθηκε από την τεράστια άνοδο στις τιμές των εμπορικών ακινήτων στην Τουρκία.

