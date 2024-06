Η αξία της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η απόκτηση της ΑΕΚ από τον εφοπλιστή Μάριο Ηλιόπουλο, στα πλαίσια της ομαλής διαδοχής του Δημήτρη Μελισσανίδη στην ηγεσία της ιστορικής ομάδας, φημολογείται πως έγινε έναντι 90 εκατ. ευρώ, όταν το ενεργητικό της ΠΑΕ στο τέλος Ιουνίου 2023 διαμορφωνόταν στα 97 εκατ. ευρώ. Πως προκύπτει το ποσό των 97 εκατ. ευρώ;

Σε 32,2 εκατ. ευρώ ανέρχονταν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αναλογούν στις εγγραφές δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών, στα 36,3 εκατ. ευρώ ανέρχονταν τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης, ενώ στα 28,3 εκατ. ευρώ αθροίζονταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της ομάδας, τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, οι λοιπές απαιτήσεις, τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας.

Παράλληλα, ο Μάριος Ηλιόπουλος θα κληθεί να πληρώσει μια σειρά από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που ήδη από το 2023 έχει προβλεφθεί στα βιβλία της ΑΕΚ πως θα πληρωθούν μετά την 30/06/2024. Αυτές οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 12 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν υποχρεώσεις προς ποδοσφαιριστές από δόσεις συμβολαίων (11,74 εκατ. ευρώ) μακροπρόθεσμο μέρος ρύθμισης οφειλών ύψους ποσού 208.823 ευρώ και μακροπρόθεσμο μέρος επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού 115.762 ευρώ.

Παράλληλα, στο κονδύλι του ισολογισμού της ΑΕΚ για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση, περιλαμβάνονται υποχρεώσεις 14,5 εκατ. ευρώ προς ποδοσφαιριστές από δόσεις συμβολαίων πληρωτέες στην επόμενη χρήση, βραχυπρόθεσμο μέρος δανειακών υποχρεώσεων καθώς και βραχυπρόθεσμες δόσεις φορολογικών ρυθμίσεων. Με ένα πρόχειρο λοιπόν υπολογισμό η καθαρή αξία της ΑΕΚ, σύμφωνα με τις υπολογισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, είναι περίπου 70,4 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 36,3 εκατ. ευρώ του γηπέδου). Εάν η αγορά της ΑΕΚ έγινε για 90 εκατ. ευρώ, το ποσό αυτό φαίνεται υψηλό, δεδομένης της υπολογισμένης καθαρής αξίας. Ωστόσο, η συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες αξίες όπως εμπορικά δικαιώματα, φήμη και άλλα άυλα στοιχεία που μπορεί να μην τα γνωρίζουμε.

Ο Σάμπυ και ο Μπένι

Το OCCRP, ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς στον κόσμο, ερεύνησε δικαστικά έγγραφα που αφορούν σε διώξεις σε βάρος του Μπένι Στάινμετζ, του 67χρονου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία από το Ισραήλ, ο οποίος την τελευταία τετραετία απασχολεί το διεθνή Τύπο, λόγω της καταδίκης του για διαφθορά και χρηματισμό από δικαστήρια της Ελβετίας και της Ρουμανίας.

Η έρευνα του OCCRP απεκάλυψε πως ο Έλληνας επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνή, επικούρησε τον Στάινμετζ σε μια σειρά από υποθέσεις που αντιμετώπισε. Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε χθες στη δημοσιότητα το OCCRP, οι εταιρείες του Σάμπυ Μιωνή και ιδιαίτερα η Global Special Opportunities Limited (GSOL), με έδρα τις Μπαχάμες, συμμετείχαν σε πολλαπλές συναλλαγές που βοήθησαν τον Στάινμετζ να αντιμετωπίσει διαδικαστικής φύσης πιέσεις από νομικές διαμάχες και κατηγορίες διαφθοράς.

Ενδεικτικά, σε μια περίπτωση, εταιρείες που συνδέονται με την Global Special Opportunities και τον Μιωνή, πραγματοποίησαν συμφωνίες που προστάτευσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Στάινμετζ από έναν πρώην επιχειρηματικό του εταίρο και άλλους πιστωτές, και τον βοήθησαν να αποκρούσει κατηγορίες δωροδοκίας. Σε μια άλλη περίπτωση, μία εταιρεία της GSOL συμμετείχε σε συμβιβασμό με τη Γουινέα, ώστε η χώρα της Δυτικής Αφρικής να αποσυρθεί από τη δίωξη του Στάινμετζ στην Ελβετία για δωροδοκία. Σε μια τρίτη περίπτωση, ο Σάμπυ Μιωνή χρηματοδότησε την αγωγή ύψους 20 δισ. δολαρίων του Στάινμετζ κατά του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος, η οποία ωστόσο δεν τελεσφόρησε. Σε μια τέταρτη περίπτωση, ο Σάμπυ Μιωνή μετείχε στην αγορά ουρανοξύστη στο Magnificent Mile του Σικάγου, όπου ο Στάινμετζ κατέληξε να κατέχει ένα μικρό μερίδιο. Τέλος, το OCCRP διαπίστωσε ότι εταιρείες του Στάινμετζ και του Μιωνή έχουν συμπράξει στη Βόρεια Μακεδονία, τις ΗΠΑ και τη Δυτική Αφρική.

Μιλώντας στο OCCRP, ο Μιωνή περιέγραψε τη σχέση του με τον Στάινμετζ ως «μια φιλία, όπως εκείνες που έχει με πολλούς επιχειρηματίες». Ο Στάινμετζ δήλωσε, μέσω του δικηγόρου του, ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της GSOL και ότι ούτε η GSOL, ούτε οι συνεργάτες της, είναι εκπρόσωποι του. Αν και σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Μιωνή ή οι εταιρείες του συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες, ωστόσο αποκαλύπτουν την αγαστή σχέση που έχει με τον Μπένι Στάινμετζ.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Στάινμετζ στην Ελλάδα δεν συνδέεται μόνον με τον Σάμπυ Μιωνή, αλλά και με την Αλεξία Μπακογιάννη, με την οποία έχει στενή συνεργασία τουλάχιστον από το 2020. Μάλιστα, προσφάτως οι Financial Times απεκάλυψαν πως η Αλεξία Μπακογιάννη είναι μέτοχος μειοψηφίας στην κυπριακή εταιρεία GOI Energy , στην οποία η οικογένεια Στάινμετζ έχει πλειοψηφικό ποσοστό μέσω του Argus New Energy Fund. Η κυπριακή εταιρεία GOI Energy βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας διότι εξαγόρασε το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ιταλίας (το ISAB στο Πριόλο) από την ρωσική Lukoil. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα η κ. Μπακογιάννη διαθέτει το 2% της GOI Energy μέσω της κυπριακής της εταιρείας Completicos Holdings Ltd, η οποία συστάθηκε το 2021. Το 2% της GOI Energy αποτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ.

Οι ενεργοί επενδυτές

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την επενδυτική δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Οι ενεργές μερίδες, δηλαδή αυτές που συμμετέχουν ενεργά στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ανήλθαν σε 28.380. Αξιοσημείωτο είναι ότι τον Μάιο προστέθηκαν 1.809 νέες μερίδες πελατών. Ο συνολικός αριθμός μερίδων στο Χρηματιστήριο ανήλθε τον Μάιο στις 1.007.680. Από αυτές, 927.512 μερίδες ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία, οι μερίδες νομικών προσώπων ανέρχονταν σε 16.589, οι κοινές επενδυτικές μερίδες σε 50.796 και οι μερίδες συγκυρίων σε 775. Από το σύνολο των μερίδων 481.290 είχαν υπόλοιπα.

Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στο 47,76% του συνολικού αριθμού μερίδων. Ωστόσο, μόλις το 5,90% των μερίδων που είχαν υπόλοιπο είναι ενεργές. Αυτό δείχνει ότι ένα μικρό ποσοστό των επενδυτών με κωδικούς συμμετέχει ενεργά στις συναλλαγές, ενώ οι υπόλοιποι διατηρούν παρουσία στην αγορά χωρίς συχνές κινήσεις.

Οι Ολλανδοί ξεχωρίζουν

Τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου καταγράφουν και τις χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελατών) σε ελληνικές μετοχές. Μπορεί με μια πρώτη ματιά να ξεχωρίζουν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου 13 δισ. ευρώ, ωστόσο αυτοί που κλέβουν την παράσταση είναι οι Ολλανδοί. Γιατί; Διότι μόλις 243 Ολλανδοί επενδυτές έχουν ελληνικές μετοχές αξίας 4,6 δισ. ευρώ, ήτοι έκαστος έχει χαρτοφυλάκιο μέσης αξίας 19,14 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση των 7.054 Αμερικανών επενδυτών που επενδύουν σε ελληνικές μετοχές, έχουν μέση αξία χαρτοφυλακίου 1,84 εκατ. ευρώ ανά επενδυτή. Ακόμη, 1.276 Γερμανοί επενδυτές έχουν ελληνικές μετοχές αξίας 5,72 δισ. ευρώ, ήτοι έκαστος έχει χαρτοφυλάκιο μέσης αξίας 4,49 εκατ. ευρώ. Ομοίως, 1.759 επενδυτές από το Λουξεμβούργο έχουν ελληνικές μετοχές αξίας 4,3 δισ. ευρώ, ήτοι έκαστος έχει χαρτοφυλάκιο μέσης αξίας 2,45 εκατ. ευρώ.

Το κόστος ρίσκου των τραπεζών

Την πρόοδο στη μείωση των επιπέδων του κόστους ρίσκου (Cost of Risk - CoR) των ελληνικών τραπεζών επεσήμανε χθες ο οίκος DBRS σε ανάλυσή του για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Το Cost of Risk αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει μια τράπεζα σε σχέση με τα δάνεια που χορηγεί. Ένας υψηλός δείκτης CoR υποδεικνύει ότι η τράπεζα αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της και τη σταθερότητά της.

Μειωμένα επίπεδα CoR σημαίνουν λιγότερα χρήματα που πρέπει να διατεθούν για κάλυψη πιστωτικών ζημιών, αυξάνοντας έτσι την κερδοφορία και τα μερίσματα που μπορεί να δώσει ένα πιστωτικό ίδρυμα στους μετόχους του. Το Cost of Risk της Alpha Bank μειώθηκε από τις 140 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο 2023, στις 94 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο 2024. Το Cost of Risk της Τράπεζας Πειραιώς μειώθηκε από τις 125 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο 2023, στις 76 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο 2024. . Το Cost of Risk της Eurobank μειώθηκε από τις 83 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο 2023, στις 76 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο 2024.

Το Cost of Risk της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε από τις 76 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο 2023, στις 60 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο 2024. Συνοψίζοντας, η ικανότητα μιας τράπεζας να μειώνει το CoR αποτελεί ένδειξη καλής διαχείρισης κινδύνων και αποδοτικής διαχείρισης δανείων. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν το CoR για να κατανοήσουν καλύτερα τις στρατηγικές κάθε τράπεζας και τις πιθανές αποδόσεις των επενδύσεων τους. Ένας βελτιωμένος CoR αποτελεί ένδειξη ότι η τράπεζα μια λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις που βελτιώνουν τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της, κάτι που ξεκάθαρα προκύπτει από το Cost of Risk των ελληνικών τραπεζών.