Για τον Γιώργο Προβόπουλο

Η απώλεια του Γιώργου Προβόπουλου αιφνιδίασε τους πάντες. Ο ίδιος θέλησε να μην αποκαλύψει την άνιση μάχη που έδινε με τον καρκίνο εδώ και αρκετό καιρό. Ακόμη και στενοί του συνεργάτες δεν το γνώριζαν. Και εκείνος φρόντιζε να το κρύβει επιμελώς. Μάλιστα, σε επικοινωνίες του με δημοσιογράφους το τελευταίο διάστημα έδινε ακόμη και υποσχέσεις για εκ τους σύνεγγυς συναντήσεις.

Η στήλη εκφράζει το «παράπονο» πως ο Γιώργος Προβόπουλος δεν τήρησε την υπόσχεση να μας αποκαλύψει το παρασκήνιο του Μαρτίου 2013 και πως περιήλθαν τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών σε ελληνική ιδιοκτησία. Και συγκεκριμένα τί είχε ειπωθεί στη βραδινή συνάντησή του με τους υπουργούς Οικονομικών της Κύπρου και της Ελλάδας, Μιχάλη Σαρρή και Γιάννη Στουρνάρα στον 6ο όροφο του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, εκείνη την μακρινή Κυριακή της 10ης Μαρτίου 2013. Την ιστορία αυτή θα τη διηγηθεί άλλος…Ο Γιώργος Προβόπουλος έζησε μια γεμάτη από εμπειρίες ζωή. Και πέτυχε να είναι αυτόπτης μάρτυρας της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας.

Οι πωλήσεις της Motor Oil

Οι πωλήσεις του Ομίλου Motor Oil ανήλθαν στα 2,97 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2024. Ωστόσο, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκαν αυξομειώσεις των πωλήσεων ανά χώρα «υποδοχής». Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισηγμένης, παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες αυξήσεις πωλήσεων σε κάποιες χώρες, ενώ σε άλλες σημειώθηκαν μειώσεις. Η Ελλάδα παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, καθώς στο πρώτο τρίμηνο 2024 ανήλθαν στο 47,9% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 45,2% το ίδιο διάστημα του 2023. Η Αίγυπτος εμφανίζεται με ποσοστό πωλήσεων 5,4% το πρώτο τρίμηνο 2024.

Παρόμοια, οι ΗΠΑ και η Κύπρος καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις πωλήσεων, από 1,4% στο πρώτο τρίμηνο 2023, σε 3,6% στο πρώτο τρίμηνο 2024 και από 1,6% σε 3,4% αντίστοιχα. Η Τουρκία, η Ιταλία και η Σλοβενία επίσης παρουσιάζουν μεταβολές. Οι πωλήσεις στην Τουρκία αυξήθηκαν από 2,9% σε 4,2%, ενώ στην Ιταλία μειώθηκαν από 5,8% σε 3,6%. Η Σλοβενία σημείωσε μικρή αύξηση από 2,3% σε 2,6%. Αντίθετα, η Λιβύη παρουσιάζει μεγάλη μείωση, με τις πωλήσεις να πέφτουν από το 10,8% στο πρώτο τρίμηνο 2023, στο 4,8% το πρώτο τρίμηνο 2024.

Εκτός της FreeWire Technologies

Η Motor Oil είχε επενδύσει σχεδόν 2,4 εκατ. ευρώ στην εταιρεία FreeWire Technologies, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή λύσεων φόρτισης και ισχύος ηλεκτρικών οχημάτων. Η FreeWire Technologies έχει αναπτύξει ένα εμβληματικό προϊόν το Boost Charger ™, το οποίο μπορεί να συνδεθεί με υφιστάμενες υποδομές δικτύου χαμηλής τάσης, επιτρέποντας γρήγορη φόρτιση υψηλής ισχύος μέσω μιας ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου 160 kWh.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων όπου οι συνδέσεις δικτύου υψηλής ισχύος δεν είναι άμεσα διαθέσιμες ή όπου το κόστος είναι απαγορευτικό. Η FreeWire Technologies σκοπεύει να αναπτύξει περισσότερους από 2.500 γρήγορους σταθμούς φόρτισης έως το 2025, ενώ έχει ήδη υπογράψει συμφωνία διάθεσης των προϊόντων της με τον μεγαλύτερο διαχειριστή δικτύου φόρτισης του Ηνωμένου Βασιλείου, την bp pulse. Η Motor Oil διέθετε άνω του 6% των μετοχών της FreeWire Technologies, ποσοστό που όμως πούλησε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ο Κ. Μητσοτάκης στην IOSCO

Στις εργασίας της Ετήσιας Σύνοδού του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commission - IOSCO), που διεξάγεται στην Αθήνα θα μιλήσει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την ηγεσία της ελληνικής Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει κλειδώσει εδώ και καιρό τη συμμετοχή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με θέμα «Capital Markets and the Greek Economy» αναμένεται να αναφερθεί στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, εστιάζοντας στην βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου έχει αναδειχθεί σε εξαιρετική «οικοδέσποινα» της Ετήσιας Σύνοδού του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς και ήδη οι αντιπροσωπείες των 131 κρατών μελών του IOSCO που μετέχουν στο Annual Meeting μιλούν με κολακευτικά σχόλια για τη διοργάνωση.

O Εσωτερικός Έλεγχος της ΑΑΔΕ

Δεν ξέρουμε εάν η υπόθεση των εφοριακών της Χαλκίδας έπαιξε κάποιο ρόλο, ωστόσο με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προβλέφθηκε η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα επιβλέπει τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ.

Η εν λόγω επιτροπή έπρεπε να είχε συσταθεί προ τριετίας, αλλά αυτό δεν είχε γίνει. Γιατί είναι σημαντική η τριμελής επιτροπή; Διότι έχει ως αποστολή να εγγυάται την ανεξαρτησία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ, να παρακολουθεί τις εργασίες της, να διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και να εξασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. Πλέον, απομένει η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή με την οποία θα καθοριστούν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που θα πρέπει να διαθέτουν ελεγκτική εμπειρία, αλλά να μην έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ΑΑΔΕ.