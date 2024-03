Στην Αθήνα ο Μπένι Στάινμετζ

Στην Αθήνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Μπένι Στάινμετζ, ο 67χρονος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας από το Ισραήλ, ο οποίος την τελευταία τετραετία απασχολεί το διεθνή Τύπο, λόγω της καταδίκης του για διαφθορά και χρηματισμό από δικαστήρια της Ελβετίας και της Ρουμανίας. Αν και σε βάρος του Στάινμετζ έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ωστόσο Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος έχουν αρνηθεί την έκδοσή του. Ο Μπένι Στάινμετζ που έγινε γνωστός από το εμπόριο διαμαντιών και τις επενδύσεις του σε εταιρείες εξόρυξης μετάλλων, τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στο real estate και στον κλάδο των διυλιστηρίων. Στις επαφές που έχει στην Αθήνα ο Ισραηλινός επιχειρηματίας συνοδεύεται από την Αλεξία Μπακογιάννη, με την οποία έχει στενή συνεργασία τουλάχιστον από το 2020. Προσφάτως οι Financial Times απεκάλυψαν πως η Αλεξία Μπακογιάννη είναι μέτοχος μειοψηφίας στην κυπριακή εταιρεία GOI Energy , στην οποία η οικογένεια Στάινμετζ έχει πλειοψηφικό ποσοστό μέσω του Argus New Energy Fund. Η κυπριακή εταιρεία GOI Energy βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας διότι εξαγόρασε το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ιταλίας (το ISAB στο Πριόλο) από την ρωσική Lukoil. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα η κ. Μπακογιάννη διαθέτει το 2% της GOI Energy μέσω της κυπριακής της εταιρείας Completicos Holdings Ltd, η οποία συστάθηκε το 2021. Το 2% της GOI Energy αποτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ. Πάντως σε σχέση με τον σκοπό των επαφών του Στάινμετζ στην Αθήνα και για το τί κουβαλούσε στην μαύρη δερμάτινη τσάντα του, θα σας ενημερώσουμε προσεχώς.

Startrek και Alpha Bank

Στην πώληση ιδιόκτητων ακινήτων (REO) αξίας 200 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alpha Bank το 2023. Εξ αυτών , πωλήσεις αξίας 52 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα στην Ελλάδα, πωλήσεις 140 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε ακίνητα στην Κύπρο και πωλήσεις 7,8 εκατ. ευρώ σε ακίνητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τις συναλλαγές επί των ελληνικών ακινήτων ξεχωρίζει η πώληση της εταιρείας Startrek Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2023 με την ανακτήσιμη αξία κατά την ημερομηνία αναφοράς να ανέρχεται σε 5,9 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα κατέληξαν σε συνεργάτες της Apollo Global Management, ήτοι σε fund με το οποίο η Alpha Bank έχει στενή συνεργασία.

Η Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΧΑ

Την προσεχή Πέμπτη 14 Μαρτίου αναμένεται να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ). Οι χρηματιστές το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές εμπλοκές που έχουν να κάνουν με την πλατφόρμα myDATA, αλλά και με τα POS και το σύστημα πληρωμών IRIS, τα οποία αναγκαστικά ενέταξαν στην καθημερινότητά τους. Και λέμε αναγκαστικά, διότι οι χρηματιστηριακές δεν ανήκουν στον «κόσμο του ΦΠΑ» και είναι παράδοξο το να στέλνουν τα στοιχεία συναλλαγών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA αυθημερόν, όταν η εκκαθάριση των εν λόγω συναλλαγών δεν γίνεται αυθημερόν. Επίσης, οι συναλλαγές στις χρηματιστηριακές γίνονται παραδοσιακά διατραπεζικά μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής και όχι σε φυσική μορφή, ήτοι τα POS και οι πληρωμές με IRIS δεν εντάσσονται – ούτε καν εποπτικά- στο τρόπο λειτουργείας τους. Πέρα από τα παραπάνω φορολογικής φύσης θέματα, η Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΧΑ αναμένεται να ασχοληθεί και με το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, το οποίο παρά την ευρωστία του έχει κατά καιρούς να αντιμετωπίσει έκτακτες υποχρεώσεις, που σχετίζονται με «φέσια» εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Το καζίνο στο Ελληνικό

Μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να έχουν χορηγηθεί όλες οι άδειες για την κατασκευή του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (Integrated Casino Resort - IRC) στο Ελληνικό , το οποίο κατασκευάζει η κοινοπραξία Hard Rock - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αυτό το διάστημα ολοκληρώνεται η κατασκευή των θεμελίων του IRC , η οποία απαίτησε πρόσθετο χρόνο διότι κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν ούτε μια, ούτε δύο, αλλά τρεις βόμβες από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο που έπρεπε να εξουδετερωθούν με την αρωγή των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών. Παράλληλα με την κατασκευή του έργου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Hard Rock International βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους όμορους Δήμους προκειμένου να καταρτίσουν από κοινού δράσεις και αναπτύξεις που θα αναβαθμίσουν την περιοχή.