Η Louis Vuitton και ο Όθωνας

Τί σχέση μπορεί να έχει η LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, η γαλλική πολυεθνική εταιρεία που ειδικεύεται στα είδη πολυτελείας (ευρέως γνωστή ως LVMH), με τον Βαυαρό πρίγκιπα Όθωνα, ο οποίος βασίλευσε την Ελλάδα έως το 1862; Από το 1999, μέρος του χαρτοφυλακίου της LVMH είναι και ο οίκος Chaumet, ένας γαλλικός οίκος πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών με έδρα το Παρίσι. Ο γαλλικός οίκος πολυτελών κοσμημάτων Chaumet ιδρύθηκε το 1780 από τον Marie-Etienne Nitot.

Ο Nitot ήταν ο κοσμηματοπώλης του Ναπολέοντα που σχεδίασε το στέμμα της στέψης του και το αυτοκρατορικό ξίφος. Μετά την πτώση του Ναπολέοντα, ο Nitot και ο γιος του πούλησαν την επιχείρησή τους στον αργυροχρυσοχόο πρωτομάστορά τους, Jean -Baptiste Fossin.

Ο Jean Fossin και ο γιος του Jules ήταν διάσημοι για τα ρομαντικά κοσμήματα που σχεδίαζαν εμπνευσμένα από μοτίβα της ιταλικής Αναγέννησης και δημιούργησαν ένα τεράστιο πελατολόγιο. Στην οικογένεια Fossin ανατέθηκε και η κατασκευή του σκήπτρου , του ξίφους και του στέμματος του Βασιλιά Όθωνα. Μάλιστα, προ ημερών με ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού τα εν λόγω βασιλικά εμβλήματα χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία με την αιτιολογία πως «πρόκειται για αντικείμενα ιδιαίτερης αισθητικής, καλλιτεχνικής και κυρίως ιστορικής αξίας, συνδεδεμένα με σημαντικά γεγονότα και θεσμούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, και διότι τα σύμβολα που φέρουν αποτελούν την αφετηρία για την παράδοση της διαμόρφωσης των κρατικών εμβλημάτων που θα ακολουθήσουν τους επόμενους δύο αιώνες, παρά την αλλαγή στη δυναστεία ή και στο πολίτευμα».

Για να ολοκληρώσουμε όμως την αναφορά στον οίκο Chaumet, πρέπει να αναφέρουμε πως οι Fossin, οι κατασκευαστές του σκήπτρου του ξίφους και του στέμματος του Βασιλιά Όθωνα, κάποια στιγμή συνεργάσθηκαν με τον αργυροχρυσοχόο Jean-Valentin Morel για να δημιουργήσουν μια επιχείρηση κοσμημάτων στο Λονδίνο. Η κόρη του γιου του Morel, παντρεύτηκε τον Joseph Chaumet, ο οποίος κληρονόμησε την οικογενειακή επιχείρηση κοσμημάτων το 1885. Η επιχείρηση Chaumet πέρασε από σαράντα κύματα, γνώρισε μεταπολεμικά την αποθέωση, αλλά και την χρεοκοπία τη δεκαετία του 1980 και τελικά το 1999 κατέληξε στην LVMH.

Η συμφωνία μετόχων της V+O

Δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το νέο καταστατικό του ομίλου επικοινωνίας V+O , το οποίο υπογράφεται από τον Fiorenzo Tagliabue, τον Global CEO της SEC Newgate, της διεθνής εταιρείας επικοινωνίας που έως το 2029 θα αποκτήσει το 70% της ελληνικής εταιρείας που ίδρυσαν προ 24 ετών οι Θωμάς Βαρβιτσιώτης και Γιάννης Ολύμπιος. Το άρθρο 6 του καταστατικού προβλέπει επακριβώς τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των παλαιών μετόχων της V+O και της SEC Newgate.

Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της από 31 Ιανουαρίου 2024 συμφωνίας μεταξύ των μετόχων της εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως και την 31 Ιανουαρίου 2029 απαγορεύεται σε οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας να πουλήσει, να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην V+O ή να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα επί αυτών, αλλά και να συστήσει οποιοδήποτε βάρος επί των μετοχών του στην V+O εκτός εάν έχει χορηγηθεί η έγγραφη συναίνεση των κ.κ. Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου, αλλά και της SEC Newgate.

Αλλά και μετά την 31 Ιανουαρίου 2029 λόγω της επιφύλαξης ειδικών συμφωνιών μεταξύ των μετόχων για μη μεταβίβαση των μετοχών της V+O (μέχρι την άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προαίρεσης που προβλέπονται στη σύμβαση μετόχων), απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε ολική ή μερική μεταβίβαση προς τρίτο μετοχών της εταιρείας από κάποιον από τους μετόχους της - για οποιονδήποτε λόγο κι αν γίνεται η μεταβίβαση αυτή - αν δεν προηγηθεί σχετική έγγραφη ειδοποίηση στους υπόλοιπους μετόχους, η οποία θα κοινοποιείται και στο Διοικητικό Συμβούλιο της V+O και προσφορά των μετοχών αυτών προς τους υπόλοιπους μετόχους της ή τους καθολικούς ή ειδικούς τους διαδόχους, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα προτιμήσεως (right of first refusal) για τις υπό μεταβίβαση μετοχές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός τους στο κεφάλαιο της V+O, μετά από αφαίρεση του αντιστοιχούντος προς τις υπό μεταβίβαση μετοχές μέρους του.

Η συμφωνία μετόχων είναι ξεκάθαρη: Χωρίς την έγγραφη συναίνεση των κ.κ. Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου, αλλά και της SEC Newgate απαγορεύεται σε οποιονδήποτε μέτοχο της εταιρείας να πουλήσει, να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με άλλο τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές του, να συστήσει οποιοδήποτε βάρος επί των μετοχών του , να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία σε σχέση με τα δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από τις μετοχές του στην εταιρεία και να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία για να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.

Το μόνο που επιτρέπεται είναι οι μετοχές της V+O να μεταβιβάζονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του εκάστοτε μεταβιβάζοντα μετόχου και αφού πρώτα έχει προηγηθεί ενημέρωση αναλυτική ενημέρωση των υπολοίπων μετόχων. Από όλα τα παραπάνω είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως η SEC Newgate δεν εισέρχεται με μεγάλες ελευθερίες στο μετοχικό κεφάλαιο της V+O και πως η συμφωνία μεταξύ των Θωμά Βαρβιτσιώτη, Γιάννη Ολύμπιου και Fiorenzo Tagliabue έχει πλήθος αιρέσεων που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και θα παραμείνουν γνωστές μόνο μεταξύ των συναλλασσόμενων. Πάντως, η πλευρά της SEC Newgate ενέκρινε το πακέτο αποδοχών των Θωμά Βαρβιτσιώτη, Γιάννη Ολύμπιου και Σωτηρίας Κανελλοπούλου, ήτοι του ανώτατου management της V+O για το 2024.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών Διευθύνοντος Συμβούλου (Management Agreement) του Θωμά Βαρβιτσιώτη, προβλέπει μεικτές ετήσιες αποδοχές 300.000 πλέον αμοιβών απόδοσης (bonus) και εξόδων. Τους ίδιους ακριβώς όρους προβλέπει και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών του δεύτερου Διευθύνοντος Συμβούλου της V+O του Γιάννη Ολύμπιου. Τέλος, η τροποποιημένη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου της τρίτης Διευθύνουσας Συμβούλου της V+O, της Σωτηρίας Κανελλοπούλου, προβλέπει πως θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό 9.000 ευρώ μικτά, πλέον οικειοθελών παροχών και ετησίου επιδόματος παραγωγικότητας.

H Levante Airlines

Προ δεκαημέρου συστάθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η εταιρεία Levante Airlines ΙΚΕ με μετοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ. Στην νεοσύστατή ΙΚΕ μετέχει με ποσοστό 80% ο πρόεδρός της Levante Ferries Γιώργος Θεοδόσης και με ποσοστό 20% ο Στράτης Απέργης, ο Γενικός Διευθυντής της Levante Ferries. Θεοδόσης και Απέργης συμπορεύονται επιχειρηματικά από το 1995 όταν και ίδρυσαν την Newsphone Hellas.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Levante Airlines ΙΚΕ, η εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στις αεροπορικές μεταφορές επιβατών, στην ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών, στις υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου μεταφορικού εξοπλισμού, στις υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου μεταφορικού εξοπλισμού και στις υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων, χωρίς πλήρωμα. Η Levante Airlines αναμένεται να κάνει αεροπορικές μεταφορές εστιασμένες στα νησιά του Ιονίου. Ωστόσο, η δραστηριοποίησή της αναμένεται από το 2025, καθώς θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να εξασφαλίσει άδεια εκμετάλλευσης.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική

Διοικητικές «προσαρμογές» επήλθαν την τελευταία εβδομάδα στην Υδρόγειος Ασφαλιστική, σε συνέχεια της εισόδου της ιταλικής Reale Mutua di Assicurazioni, της μεγαλύτερης ιταλικής εταιρεία αμοιβαίας ασφάλισης, στο μετοχικό της κεφάλαιο. Σημειώνεται πως η Reale Mutua di Assicurazioni απέκτησε το 75% της Υδρόγειος Ασφαλιστική και έως το 2026 έχει option για την απόκτηση ενός επιπλέον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στη βάση λοιπών των μετοχικών αλλαγών, στο ΔΣ της ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης εισήλθαν τέσσερα στελέχη του Ομίλου Real ο Ignacio Mariscal, ο οποίος είναι ο CEO του ισπανικού βραχίονα του ομίλου, ήτοι της Reale Compañía de Seguros S.A, o δικηγόρος Edoardo Greppi, ανεξάρτητο μέλος στο ΔΣ της Reale Mutua di Assicurazioni, η οικονομολόγος Elisa Luciano, ανεξάρτητο μέλος στο ΔΣ της Reale Mutua di Assicurazioni και ο Massimo Pierini, Head of International Business της Reale Group. Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρόγειος Ασφαλιστική παραμένει ο Παύλος Κασκαρέλης, με τον οποίο οι Ιταλοί έχουν άριστη συνεργασία. Ενδεικτικό είναι το ότι στις 23 Φεβρουαρίου η πλευρά της Reale Mutua di Assicurazioni ενέκρινε τις μεικτές αποδοχές του κ. Κασκαρέλη, οι οποίες θα ανέρχονται ετησίως στα 347.128 ευρώ.

Το «Γεφύρι της Άρτας»

Προ δέκα ετών είχε ψηφισθεί ο νόμος 4270/2014. Το άρθρο 171 του εν λόγω νόμου προέβλεπε την έκδοση υπουργικής απόφασης για την επιβολή πρόσθετων προϋποθέσεων σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που παρουσιάζουν συνεχιζόμενες αποκλίσεις από τους προϋπολογισμούς και δεν τηρούν τις δημοσιονομικές διατάξεις.

Αν και έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε, η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται και οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους αμελείς και απείθαρχους φορείς. Σε μια τελευταία προσπάθεια να εκδοθεί η απόφαση η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Παυλίνα Καρασιώτου ανέθεσε σε 20μελή επιτροπή το έργο της σύνταξής της. Αν και η επιτροπή απαρτίζεται από πολύπειρα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι άγνωστο το πότε θα ολοκληρώσει το έργο της σύνταξής της σχετικής υπουργικής απόφασης που πλέον μοιάζει με το «Γεφύρι της Άρτας».