To «Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band» είναι ένα νέο ντοκιμαντέρ που καταγράφει τα παρασκήνια της παγκόσμιας περιοδείας του θρυλικού καλλιτέχνη της ροκ, Μπρους Σπρίνγκστιν και των μελών της αγαπημένης του μπάντας κατά την περίοδο 2023-2024.

Σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου και μακροχρόνιου συνεργάτη του τραγουδιστή Τομ Ζίμνι το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα από τις πρόβες, ιδιαίτερες στιγμές από τα παρασκήνια, καθώς και συνεντεύξεις του Σπρίνγκστιν και της μπάντας εμπλουτισμένες με σπάνιο αρχειακό υλικό. Την παραγωγή του, εκτός από τον Σπρίνγκστιν και τον σκηνοθέτη έχουν αναλάβει οι Jon Landau, Adrienne Gerard και Sean Stuart.