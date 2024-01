Τις ευχές του Χάρι και της Μέγκαν έλαβε η Κέιτ Μίντλετον, ενώ αναρρώνει από την εγχείρηση που υποβλήθηκε.

Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, αναρρώνει μετά την επέμβαση στην κοιλιά της στην κλινική του Λονδίνου κοντά στο Regent’s Park, με τα σενάρια για την υγεία της να διαδέχονται το ένα το άλλο. Η Κέιτ Μίντλετον αναμένεται να περάσει ακόμα μία εβδομάδα στο νοσοκομείο, προτού μεταφερθεί στο Adelaide Cottage στο Windsor, για να ανακτήσει τις δυνάμεις της μετά την ιατρική διαδικασία.

Σύμφωνα με τους Times, μόλις η πριγκίπισσα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο θα εργαστεί από το κρεβάτι της.

Harry and Meghan 'send get well messages' to Kate Middleton and the King: Sussexes 'pass on their concerns and best wishes' as princess recovers from abdominal surgery and Charles prepares for enlarged prostate procedure https://t.co/1me0ZOPVGB pic.twitter.com/MpfqmaCTSO