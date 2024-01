«Έχω χρόνια να είμαι τόσο νευρική, ενθουσιασμένη, φοβισμένη και ενθουσιασμένη για να το μοιραστώ μαζί σας» γράφει στην ανάρτησή της στο Ιnstagram η Λόπεζ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) μοιράζεται τη δική της ιστορία αγάπης με τους θαυμαστές της δίνοντας στην δημοσιότητα ένα εκπληκτικό πρώτο τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών για τη νέα της ταινία με τίτλο «This is Me... Now: A Love Story».

Όπως γ΄ίνεται γνωστό, η ταινεία θα κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου παράλληλα με το πολυαναμενόμενο ένατο άλμπουμ της μετά από δέκα χρόνια από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά.

«Έχω χρόνια να είμαι τόσο νευρική, ενθουσιασμένη, φοβισμένη και ενθουσιασμένη για να μοιραστώ κάτι μαζί σας!!! Η ιστορία του ταξιδιού από το «This Is Me... Then» στο «This Is Me... Now» είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ» γράφει στην ανάρτησή της στο Ιnstagram η Λόπεζ.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Osu2N9gysYk?si=qqAqkL84ZctyYjLx" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>