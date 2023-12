Η Ντέμι Μουρ φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον πρώην σύζυγό της μόνο του, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Η υγεία του Μπρους Γουίλις επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο όσο περνούν οι μέρες εν μέσω της διάγνωσης της μετωπιαίας κροταφικής άνοιας.

Πρόσφατο δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι η πρώην σύζυγός του αποφάσισε να μετακομίσει δίπλα στο σπίτι του με όλη της την οικογένεια προκειμένου να βοηθήσει τον έρωτα της ζωής της.

Σύμφωνα με το marca, αποκαλύφθηκε ότι η ηθοποιός αποφάσισε να μετακομίσει ακριβώς δίπλα στο σπίτι του Μπρους Γουίλις. Ισχυρίζονται επίσης ότι αυτό συνέβη ξαφνικά για να κάνει τις τελευταίες στιγμές του πρώην συζύγου της σε αυτή τη γη όσο το δυνατόν πιο ομαλές. Αναφέρουν επίσης ότι η Ντέμι Μουρ αποφάσισε να είναι δίπλα στον πρώην σύζυγό της μέχρι το τέλος της ζωής του.

Κάθε διάγνωση άνοιας είναι αδύνατο να θεραπευτεί, αλλά αυτή που πάσχει ο Μπρους Γουίλις είναι από τις πιο σοβαρές.

Η μετωποκροταφική άνοια προσβάλλει τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του ανθρώπινου εγκεφάλου και η κύρια συνέπεια είναι ότι προσβάλλει τις γλωσσικές ικανότητες του ασθενούς, τη μνήμη του και επηρεάζει και την προσωπικότητα.

It really pains my heart seeing one of my favourite actors like this. Bruce Willis is a Legend ?❤️ pic.twitter.com/ThnwPA3OUS