Τεχνικά προβλήματα πριν από την έναρξη της συναυλίας στο Μπρούκλιν, το βράδυ της Τετάρτης, αντιμετώπισε η Madonna καθώς ξεκίνησε το τελευταίο σκέλος της περιοδείας της «Celebration Tour».

Πριν εμφανιστεί στο sold out σόου στο Barclays Center μπροστά σε 14.000 θαυμαστές της η βασίλισσα της ποπ, αντιμετώπισε «τεχνικά προβλήματα κατά τον έλεγχο του ήχου που προκάλεσαν καθυστέρηση κατά μία ώρα» είπε πηγή αποκλειστικά στο PEOPLE, παρά τις αναφορές των θαυμαστών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι άργησε κατά τρεις ώρες.

«Η συναυλία έπρεπε να ξεκινήσει στις 20:30. Η Madonna ξεκίνησε στις 23:00. Ολόκληρη η αρένα φωνάζει για την καθυστέρηση της. Υπέροχο σόου αλλά πήγε πολύ αργά» έγραψε ένας θαυμαστής της στο Twitter προσθέτοντας ότι η DJ Honey Dijon η οποία ήταν προγραμματισμένο να άνοιξε το σόου στις 20:30 και η Madonna μεταξύ 21:30 και 22.00, έπαιξε «βαρετή house μουσική».

Ωστόσο δεν υπήρξαν άλλα προβλήματα και η Madonna έλαμψε στη σκηνή ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες της όπως τα «Like a Prayer», «Into The Groove», «Ray Of Light» και «Vogue», αναφέρει το Page Six.

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια η σταρ τραγούδησε με μία κιθάρα το «I Love New York» aποτίοντας φόρο τιμής στην πόλη από την οποία ξεκίνησε την καριέρα της. «Είναι τόσο ωραίο να είσαι σπίτι σου...το εννοώ αυτό με έναν τρόπο που μόνο οι Νεοϋορκέζοι ξέρουν» είπε στο κοινό το οποίο ήταν όρθιο καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί της.

