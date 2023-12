Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εφαρμόζει μία δική του τεχνική για να συνετίσει τα παιδιά του όταν κάνουν αταξίες, αλλά και για να τους ενισχύσει την πίστη τους στην ύπαρξη του Άγιου Βασίλη.

Μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό People ο ηθοποιός με αφορμή την πρεμιέρα της τελευταίας του σκηνοθετικής προσπάθειας, «The Boys in the Boat» είπε: «Εξακολουθούν να πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο, γιατί όταν τα παιδιά μου συμπεριφέρονται άσχημα, ας πούμε τον Ιούλιο, τότε δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον Άγιο Βασίλη. Και λέω, "Γεια σου Βασίλη, πώς είσαι;" Και λέει, "Όλα πάνε καλά. Πώς είναι τα παιδιά;" Και του απαντάω, "Λοιπόν, δεν ξέρω. Παιδιά, πώς τα πάτε; ", κι όλα ησυχάζουν».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι έχει έναν φίλο του οποίου το τηλέφωνο εμφανίζεται στις επαφές του ως «Άγιος Βασίλης».

