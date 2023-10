«Δεν θα έλεγα ότι είναι κρύπτη», είπε ο 32χρονος ποπ σταρ σε συνέντευξή του στο «GQ Hype» διευκρινίζοντας ότι στην πραγματικότητα πρόκειται περισσότερο για παρεκκλήσι.

«Είναι μια τρύπα που είναι σκαμμένη στο έδαφος με λίγη πέτρα από πάνω, οπότε όποτε έρθει η μέρα και πεθάνω, θα μπω εκεί μέσα» ανέφερε.Ο Σίραν είπε ότι ενώ το παρεκκλήσι χτιζόταν, σκέφτηκε ότι θα ήταν ωραίο για τις κόρες του, την 3χρονη Λάιρα Αντάρτικα και την 1 χρόνου Τζούπιτερ, να μπορούν να τον επισκέπτονται εκεί όταν έρθει η μέρα.

«Οι άνθρωποι το θεωρούν πολύ περίεργο και πολύ μακάβριο, αλλά είχα φίλους που πέθαναν χωρίς διαθήκη και κανείς δεν ήξερε τι να κάνει», πρόσθεσε.

Ο Σίραν είπε επίσης ότι χρησιμοποιεί το παρεκκλήσι για να πενθεί για τα αγαπημένα του πρόσωπα που έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένης της γιαγιάς του, της οποίας την κηδεία πρόσφατα αναγκάστηκε να χάσει λόγω της δίκης για τα πνευματικά δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Ed Sheeran confirms to GQ that he already has his own grave in his backyard ready to go:



“It’s a hole that’s dug in the ground with a bit of stone over it, so whenever the day comes and I pass away, I get to go in there. People think it’s really weird and really morbid, but I’ve… pic.twitter.com/nm8ZZI9PeR