Σε βίντεο που ανέβασε στα social media ο τραγουδιστής απάντησε στους ισχυρισμούς της αγωγής που κατέθεσε η Εμάζα Γκίμπσον στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου.

«Κανονικά δεν θα σχολίαζα, αλλά αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς και οδυνηροί. Στέκομαι ενάντια σε κάθε μορφή παρενόχλησης και παραμένω υποστηρικτικός σε οποιονδήποτε ακολουθεί τα όνειρά του». Και συνέχισε: «Πάντα προσπαθούσα να ζω τη ζωή μου με θετικό αντίκτυπο και γι' αυτό κάθομαι εδώ μπροστά σας βαθιά προσβεβλημένος, από αυτούς τους δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Ο Θεός να σας ευλογεί».

Τη μήνυση σε δικαστήριο του Λος Άντζελες κατέθεσε η 25χρονη Εμάζα Γκίμπσον, τραγουδίστρια που θα συνεργαζόταν μαζί του. Στην αγωγή της, η Γκίμπσον κατηγορεί τον 35χρονο ότι αφού της υποσχέθηκε δισκογραφικό συμβόλαιο το 2021, μετά απαιτούσε από εκείνη «σεξ με αντάλλαγμα την επιτυχία».

Όπως ισχυρίζεται η τραγουδίστρια, ο Τζέισον Ντερούλο ακύρωσε το δισκογραφικό της συμβόλαιο, όταν εκείνη απέρριψε τις προσκλήσεις του να πάνε για ποτό. Τον κατηγορεί ότι απαιτούσε από εκείνη «σεξ με αντάλλαγμα την επιτυχία».

I wouldn't normally comment but these claims are completely false and hurtful. I stand against all forms of harassment and I remain supportive of anybody following their dreams. I've always strived to live my life in a positively impactful way, and that's why I sit here before… pic.twitter.com/tEG7a9Gi08