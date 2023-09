Επιστρέφουν και πάλι τα επαγγελματικά σεμινάρια παραστατικών τεχνών της Oxbelly σε συνεργασία με το National Film and Television School της Αγγλίας (NFTS), με στόχο τη δημιουργία του ανθρώπινου δυναμικού που θα καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες στον κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών της Ελλάδας.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τρεις κύκλοι εκπαιδεύσεων με 192 συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν μετά από περίπου 500 αιτήσεις.

«Tα οικονομικά κίνητρα προσέλκυσης ξένων παραγωγών, το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον της Ελλάδας, όπως και ο επαγγελματισμός των ελληνικών συνεργείων είναι γεγονός ότι έχουν καταστήσει τη χώρα μας έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς παγκοσμίως για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η Oxbelly.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν τις δεξιότητές τους, καθώς και σε άτομα που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον χώρο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας. Τα δίδακτρα για όλους τους συμμετέχοντες καλύπτονται πλήρως από την Oxbelly με την υποστήριξη των Faliro House, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, την COSMOTE TV και την εταιρεία παραγωγής Αργοναύτες, ενώ δεν υπάρχει κόστος υποβολής αίτησης.

«Έχοντας διδάξει για το National Film and Television School στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορώ να πω ότι η Oxbelly παρέχει το ίδιο υψηλό επίπεδο και το κατάλληλο περιβάλλον για να αναμένουμε το καλύτερο δυνατό από τους συμμετέχοντες. Αποτελεί κορυφαίο σημείο της καριέρας μου το ότι προσέφερα το σεμινάριό μου στην Αθήνα και δίδαξα τους μελλοντικούς επαγγελματίες του χώρου» σημείωσε η διεθνούς φήμης acting coach Robyn Paterson, με βάση την εμπειρία των ήδη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών κύκλων, συμπληρώνοντας ότι «η συνολική δομή του προγράμματος, ο επαγγελματισμός, οι συμμετέχοντες και η ευρύτερη αίσθηση ήταν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο».

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023 το πρόγραμμα θα προσφέρει 4 διά ζώσης σεμινάρια, τα οποία θα παραδώσουν καθηγητές του National Film and Television School (NFTS) της Αγγλίας, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ιδρύματα πάνω στο πεδίο, που έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις για τη συνεισφορά τους, όπως το 2018 BAFTA Outstanding British Contribution to Cinema Award και το Queen's Anniversary Prize for Higher and Further Education.

Τα σεμινάρια είναι:

Line Producing for Film

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του ρόλου του Line Producer - από τη συνεργασία με τον παραγωγό κατά τη χρηματοδότηση, έως τη δημιουργία της παραγωγής, την υποβολή εκθέσεων κατά την παραγωγή και, τέλος, την παράδοση κατά τη διάρκεια τoυ Post. Το μάθημα επικεντρώνεται κυρίως σε ταινίες μεγάλου μήκους, αλλά θα αγγίξει επίσης το πώς διαφέρει η εργασία στην τηλεόραση.

Production Management

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στον ρόλο του Drama Production Manager στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, καθώς και τις αρχές και τις πρακτικές της εργασίας σε ένα από τα πιο συναρπαστικά και προκλητικά μονοπάτια καριέρας στον τομέα της μεγάλης ή της μικρής οθόνης. Το σεμινάριο παραδίδει ο Paul Sarony.

Location Management

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η αναλυτική και πλήρης γνώση των καθηκόντων ενός Location Manager. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Location Assistants που θέλουν να ανέλθουν σε Location Managers. Το σεμινάριο παραδίδει η Jodi Moore.

Acting for the Screen

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι αρχικά η εκμάθηση και η εξάσκηση στην τεχνική Meisner και στη συνέχεια η εφαρμογή όσων έχουν μάθει μέσω ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων μπροστά στην κάμερα αλλά και στη σκηνή. Το σεμινάριο παραδίδει η Robyn Paterson.

Για συμμετοχή στα σεμινάρια, είναι επιθυμητή η προϋπηρεσία σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά όχι απαραίτητη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχουν καλή γνώση αγγλικών, καθώς όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων και την αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Oxbelly στη διεύθυνση www.oxbelly.com. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη 13η Οκτωβρίου 2023 και οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου.