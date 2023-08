Ο Αμερικανός παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, συνθέτης και θεατρικός συγγραφέας, Λιν - Μάνουελ Μιράντα πρόκειται να διασκευάσει σε μιούζικαλ για τη θεατρική σκηνή το μυθιστόρημα του 1965 του Σολ Γιούρικ «The Warriors».

Σύμφωνα με τη New York Post, ο θεατρικός συγγραφέας έχει επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει στο πρότζεκτ. Άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την πρωτότυπη μουσική, τους ηθοποιούς, την ημερομηνία της πρεμιέρας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Το μυθιστόρημα και η εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά ακολουθούν μια συμμορία ανδρών από τη Νέα Υόρκη που πρέπει να διασχίσει 30 μίλια από το Μπρονξ στο Κόνι Άιλαντ, στη γειτονιά της, καθώς είναι αντιμέτωποι με ισχυρισμούς ότι δολοφόνησε τον αρχηγό μιας άλλης συμμορίας.

Η ταινία «The Warriors» δεν είναι μιούζικαλ, αλλά περιλαμβάνει τραγούδια του Μπάρι Ντι Βόρζον, του Τζο Γουόλς των Eagles και του Άρνολντ ΜακΚάλερ.

Αν και η ταινία πρόβαλε μια συναρπαστική εικόνα της αστικής παρακμής το μυθιστόρημα του Γιούρικ παρουσίαζε μία ακόμη πιο σκοτεινή πλευρά της ζωής στο δρόμο, αναφέρει το Variety.

Ο Μιράντα είναι περισσότερο γνωστός ως ο δημιουργός του «Hamilton» έχει βραβευθεί με Tony για τα μιούζικαλ «In the Heights» and «Bring It On: The Musical» και έγραψε επίσης μουσική για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney «Moana» και «Encanto».