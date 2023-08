Στην φημισμένη παραλία Μύρτος στην Κεφαλονιά βρέθηκε ο πρώην άσος του αμερικανικού αλλά και παγκόσμιου μπάσκετ, ο Μάτζικ Τζόνσον, ο οποίος έδειξε ενθουσιασμένος από τις ομορφιές του ελληνικού νησιού.

Ο θρύλος του ΝΒΑ έκανε τζετ σκι στην παραλία Μύρτος και έδειξε να διασκεδάζει σαν μικρό παιδί. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε ανάρτηση στα social media και ανέβασε και σχετικά βίντεο και φωτογραφίες.

«Σήμερα το πρωί έβαλα το τζετ σκι μου για λίγες ώρες στον κόλπο του Μύρτου στο νησί της Κεφαλονιάς, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση για μένα από το να βρίσκομαι στο νερό και να βλέπω όμορφες ακτές, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά.

I got my jet ski on for a few hours this morning in Myrtos Bay on Kefalonia Island, Greece. There is no greater thrill for me than being out on the water and seeing some beautiful coastlines, especially in a country like Greece. pic.twitter.com/YUeMhGUhE0