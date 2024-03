Τρεις ναυτικοί του «True Confidence» σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στον Κόλπο του Άντεν, όταν το εμπορικό πλοίο επλήγη από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη: Οι Χούθι ισχυρίζονται πως είχαν στείλει προειδοποιητικά σήματα αλλά το πλήρωμα τα αγνόησε.

Περί τις 10:30 (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης, αντιπλοϊκός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από εδάφη ελεγχόμενα από τους Χούθι στην Υεμένη εναντίον του True Confidence, πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «υπό σημαία Μπαρμπάντος, λιβεριανής ιδιοκτησίας», σύμφωνα με όσα ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Ο πύραυλος έπληξε το πλοίο και το (…) πλήρωμα έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, και μεγάλες ζημιές», διευκρίνισε η CENTCOM μέσω X, τονίζοντας πως «οι Χούθι σκότωσαν αθώους αμάχους»

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι σημείωσε πως το εμπορικό πλίο χτυπήθηκε από «πυραύλους» αφού το πλήρωμά του αψήφησε «προειδοποιητικά μηνύματα».

Σύμφωνα με τη UKMTO, το εμπορικό πλοίο έλαβε μήνυμα μέσω ασυρμάτου «από οντότητα που παρουσιάστηκε ως το πολεμικό ναυτικό της Υεμένης και το διέταξε να αλλάξει πορεία».

Σε ποιον ανήκει τελικά το True Confidence

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey ανέφερε πως το φορτηγό True Confidence ανήκε σε αμερικανική εταιρεία, ωστόσο, αμερικανός αξιωματούχος αντέτεινε πως πρόκειται για πλοίο «λιβεριανών συμφερόντων».

Το εμπορικό πλοίο, ωστόσο, φαίνεται πως ανήκει στην εταιρεία Third Confidence Shipping SA με διαχειρίστρια εταιρεία την Third January Maritime Ltd με έδρα τον Πειραιά.

Την τεχνική διαχείριση του πλοίου, ωστόσο, κάνει η FML Ship Management Limited με έδρα την Κύπρο, θυγατρική της Fleet Management Kimited με γραφεία στην Ινδία, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και αλλού.

Μειωμένη κατά 30% η μεταφορά εμπορευμάτων

Μετά τη φονική χθεσινή επίθεση, εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας διεμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να φροντίζει πως οι Χούθι θα «λογοδοτούν».

Οι ενέργειες των ανταρτών, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, ανάγκασαν πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο από το 12% ως το 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκε κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση.

Εξάλλου, χθες περί τις 19:14 (ώρα Σανάα· 18:14 ώρα Ελλάδας), οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν δυο τηλεκατευθυνόμενα εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα των Χούθι στην Υεμένη σε «νόμιμη άμυνα» καθώς «ήγειραν άμεση απειλή για τα εμπορικά πλοία και πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή», ανακοίνωσε σήμερα η CENTCOM.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως οι Χούθι εκτόξευσαν πέντε αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους προς τα ανοικτά της Υεμένης μέσα σε δυο ημέρες, οι δύο από τους οποίους πέτυχαν τους στόχους τους - τα True Confidence και MSC Sky II - και ένας καταρρίφθηκε.

Τον Φεβρουάριο, οι υεμενίτες αντάρτες έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε χημικά λιπάσματα, το Rubymar. Το σκάφος βυθίστηκε, εγείροντας σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τη CENTCOM.