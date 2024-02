Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος εθεάθη σήμερα στο αεροδρόμιο του Χίθροου, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, δεν έμεινε παρά λίγο παραπάνω από μία ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να επισκεφθεί τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο και χωρίς να συναντήσει τον αδελφό του Ουίλιαμ.

Ο δούκας του Σάσεξ αφίχθη χθες αεροπορικώς από την Καλιφόρνια, όπου ζει με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδία τους, την επομένη της ανακοίνωσης του παλατιού για τον καρκίνο του Καρόλου.

Αμέσως μετέβη, με αστυνομική συνοδεία, στο Κλάρενς Χάουζ, την κατοικία στο Λονδίνο του Βρετανού μονάρχη, όπου πατέρας και γιος είχαν μια σύντομη συνάντηση, διάρκειας μικρότερης της μίας ώρας, προτού ο βασιλιάς, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, αποχωρήσουν από το Λονδίνο για να μεταβούν στη βασιλική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, στην ανατολική Αγγλία.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Χάρι χαμογελαστό και ήρεμο σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Χίθροου, απ’ όπου αναμένεται να πάρει το αεροπλάνο για τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Η επιστροφή του τροφοδότησε ερωτήματα και εικασίες σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφιλίωση, ή τουλάχιστον μία συνάντηση, με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ουίλιαμ, με τον οποίο οι σχέσεις έχουν διακοπεί μετά τις επαναλαμβανόμενες δημόσιες λεκτικές επιθέσεις του Χάρι σε βάρος του και σε βάρος της βασιλικής οικογένειας.

Όμως, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, στις λίγο παραπάνω από 24 ώρες που πέρασε στο Λονδίνο, ο Χάρι δεν συναντήθηκε με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου ούτε με τη σύζυγό του Κέιτ.

Άλλα δημοσιε΄ύματα θέλουν τον ίδιο τον Βασιλιά, θετικά διακείμενο για συμφιλίωση με τον πρίγκιπα Χάρι, αν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι ανοιχτός στο να λήξει τη φημολογούμενης αποξένωσής τους.

