Μεγάλο μέρος των Ιταλών αγροτών που παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων, συγκεντρώνονται αυτές τις ώρες σε διάφορα σημεία της χώρας, με προορισμό την ιταλική πρωτεύουσα την αυριανή, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024.

Όπως έχουν ήδη κάνει γνωστό, αναμένεται να φτάσουν κοντά στην Ρώμη μέσα στην αυριανή ημέρα και, αν τους δοθεί η σχετική άδεια, θα προχωρήσουν σε διαδήλωση στην Αιώνια Πόλη, την Παρασκευή. «Οι μέχρι τώρα συναντήσεις με τους υπεύθυνους της αστυνομίας και της νομαρχίας ήταν θετικές. Θέλουμε να διαδηλώσουμε κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής και ζητάμε την στήριξη της κυβέρνησης Μελόνι. Δεν πρέπει να ευνοούνται οι πολυεθνικές, σε βάρος της παραγωγής μας», δήλωσαν εκπρόσωποι των διαδηλωτών.

Farmers in Italy and Spain have taken to the streets in the latest round of agricultural protests in Europe. They're protesting against EU climate change regulations and cheap imports from outside the trading bloc. pic.twitter.com/HmYcf7NRul