Αγρότες απέκλεισαν σήμερα την κυκλοφορία σε ορισμένους από τους κύριους αυτοκινητοδρόμους της Ισπανίας, διαμαρτυρόμενοι, όπως και συνάδελφοί τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τα υψηλά κόστη, τη γραφειοκρατία και τον ανταγωνισμό από χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

«Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε με διαφορετικές αποχρώσεις τα ίδια προβλήματα», δήλωσε ο Ντοναθιάνο Ντούχο, ο αντιπρόεδρος της ASAJA, μιας από τις μεγαλύτερες ενώσεις αγροτών στην Ισπανία, στο εθνικό δίκτυο TVE. Η ASAJA και άλλες ενώσεις είχαν καλέσει σε διαμαρτυρίες από μεθαύριο, Πέμπτη, αλλά πολλοί αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους σήμερα, παρακωλύοντας την κυκλοφορία σε όλη τη χώρα από την Σεβίλλη και τη Γρανάδα στον νότο ως την Χιρόνα κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, σύμφωνα με τις αρχές για την οδική κυκλοφορία.

SPAIN - The EU thought it was over … it’s only just begun!



Lockstep ?… two sides can play that game, as farmers numbers grow all over Europe, all standing together against the globalist policies no leader even asked them about!



