Ελικόπτερα πέταξαν τόνους νερού για να κατασβήσουν τις δασικές πυρκαγιές που εξακολουθούν και μαίνονται σήμερα στην κεντρική Χιλή, την ώρα που πυροσβέστες περιγράφουν στο Reuters πώς ανασύρουν πτώματα θαμμένα στα συντρίμμια των κτιρίων, τρεις ημέρες αφότου ξεκίνησαν οι πυρκαγιές.

Οι δασικές πυρκαγιές γιγαντώθηκαν την Παρασκευή και εξαπλώθηκαν σε κατοικημένες περιοχές στις παράκτιες πόλεις Βαλπαραΐσο και Βίνια Ντελ Μαρ, με τις φλόγες να καταπίνουν σπίτια σε διάστημα λεπτών. Ο επίσημος απολογισμός από τη χειρότερη φυσική καταστροφή εδώ και χρόνια στη Χιλή ανέρχεται πλέον σε 122 νεκρούς και αναμένεται να αυξηθεί, καθώς κάτοικοι, πυροσβέστες και ο στρατός δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

«Είναι σαν μια εμπόλεμη ζώνη, σαν να εξερράγη βόμβα», δήλωσε η 63χρονη Ζακλίν Ατενάς, η οποία εγκατέλειψε το σπίτι της στο Βίγια Ιντεπεντένσια την Παρασκευή και επέστρεψε σήμερα για να αντικρίσει τα αποκαΐδια, κρατώντας μια μικρή ροζ τσάντα, το μοναδικό πράγμα που κατάφερε να σώσει.

Πιο κάτω στον ίδιο δρόμο, ο Λούις Πάρα δήλωσε πως την τελευταία στιγμή κατάφερε να γλυτώσει μαζί με τη σύζυγό του και τα εγγόνια τους. Μόλις είδε φλόγες να φθάνουν στο σπίτι του, το ηλεκτρικό ρεύμα κόπηκε και δεν μπορούσαν να ανοίξουν το γκαράζ για να φύγουν με το αυτοκίνητο.

Κατάφεραν να μπουν στο αυτοκίνητο ενός φίλου και να φύγουν. Όμως, η αδελφή του και ο τυφλός πατέρας του πέθαναν. Τα πτώματά τους βρέθηκαν ένα τετράγωνο μακρύτερα από το σπίτι τους.

«Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί», είπε ο Πάρα.

Άλλοι κάτοικοι στο Βίγια Ιντεπεντένσια, στο Βίνια ντελ Μαρ, περιέγραψαν μια κόλαση που μετακινούνταν αστραπιαία.

«Οι σπίθες εκτινάσσονταν και ο άνεμος φυσούσε σαν να ήταν τυφώνας», είπε η Κρέσπο. Εκείνη άρχισε να ρίχνει νερό στη στέγη του σπιτιού της όταν είδε τις φλόγες να εισβάλουν, όμως ήταν πολύ αργά.

Έφυγε χωρίς να πάρει τίποτα μαζί της, μόνο τα ρούχα που φορούσε. Πολλοί από τους γείτονές της σκοτώθηκαν. Η γάτα και ο σκύλος της κάηκαν.

«Όταν ο γιος μου ήρθε την Κυριακή, υπήρχαν πτώματα παντού», είπε η Κρέσπο. «Υπήρχαν τόσοι πολλοί νεκροί».

Από σήμερα τέθηκε σε ισχύ στη Χιλή το διήμερο πένθος. Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται και περίπου 14.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, λένε αξιωματούχοι.

Σε υλικό που τράβηξε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters με ντρόουν στο Βίνια ντελ Μαρ διακρίνονται ολόκληρες περιοχές να έχουν καεί ολοσχερώς και κάτοικοι να ψάχνουν με αγωνία στα αποκαΐδια των σπιτιών τους.

