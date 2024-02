«Ακραία ταλαιπωρία» υπέστησαν πίθηκοι που χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα, ενώ στα 1.500 υπολογίζονται τα ζώα που έχουν σκοτωθεί, στις δοκιμές του εργαστηρίου της Neuralink που ανήκει στον μεγιστάνα Μασκ.

Την είδηση έφερε στο φως της δημοσιότητας η MailOnline, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Έλον Μασκ, αποκαλύπτει στο Twitter/X ότι εταιρεία εμφύτευσε με επιτυχία το πρώτο εγκεφαλικό τσιπ σε άνθρωπο. «Η επέμβαση έγινε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ο ασθενής αναρρώνει καλά», σύμφωνα με τον Μασκ.

Elon Musk’s brain implant company Neuralink will offer its first customers the ability to control computers with their minds. Read more: https://t.co/QHX3hnDOJP pic.twitter.com/IOvUTEvqGC