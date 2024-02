Ακινητοποιημένα είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες τα τοπικά μαζικά μέσα μεταφοράς σε περισσότερες από 80 πόλεις της Γερμανίας, λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di, στο περιθώριο των εν εξελίξει συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, στο μετρό και στο τραμ σε 15 από τα 16 κρατίδια (εκτός Βαυαρίας, όπου η συλλογική σύμβαση ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και βρίσκεται ακόμη σε ισχύ) διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις 2,80 ευρώ/ώρα στις αποδοχές, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και περισσότερες ημέρες διακοπών. Εργαζόμενοι και μαθητές έπρεπε σήμερα να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ενώ εκτάκτως επιτράπηκε η τηλεργασία και η παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Σφοδρότερα πάντως πλήττεται η Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, κρατίδιο στο οποίο εργάζεται το ένα τρίτο των συνολικά 90.000 απασχολούμενων στον κλάδο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στο Βραδεμβούργο, στην Κάτω Σαξονία, στην Σαξονία και στο Ζάαρλαντ, όπου οι κινητοποιήσεις θα λήξουν τα μεσάνυχτα. Απαιτούνται ωστόσο τουλάχιστον 3-4 ώρες μετά τη λήξη της απεργίας προκειμένου να εξομαλυνθεί πλήρως η κίνηση των μέσων.

WATCH: Germans endured yet another day of strikes when bus and tram stations across the country came to a halt as 90,000 transport workers were called on to walk off the job by labor union Verdi in all federal states except Bavariahttps://reut.rs/3SkUpEN pic.twitter.com/8KaNL8vnbt