Ανάμεσα στους 25 που τέθηκαν υπό κράτηση, οι δύο βασικοί ύποπτοι ως δράστες, ένας από το Τατζικιστάν και ο άλλος Ρώσος, θεωρείται ότι συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς ενημέρωσε ότι εναντίον των 25 υπόπτων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση και φόνους, ενώ, αποκάλυψε ότι άλλοι εννέα ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Την ώρα που το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ανακοίνωσή του στο Telegram, λέγοντας ότι ανταποκρίθηκε σε έκκληση των ηγετών της οργάνωσης να στοχοθετηθούν εβραίοι και χριστιανοί.

?? BREAKING: #TURKEY ARRESTS 25 IN TERRORIST CELL RESPONSIBLE FOR CHURCH ATTACK Turkish authorities have arrested 25 individuals linked to the deadly shooting at Istanbul's Italian Santa Maria Catholic Church that #ISIS has taken credit for. pic.twitter.com/TpjYID3RPT

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην ιταλική καθολική εκκλησία Σάντα Μαρία στη συνοικία Σαριγέρ. Ένας Τούρκος πολίτης, τον οποίον έβαλαν στο στόχαστρό τους οι δράστες, έπεσε νεκρός ενώ παρακολουθούσε τη λειτουργία.

Το θύμα είχε πάει στην εκκλησία μετά την βόλτα του και δεν είχε πολιτικές ή θρησκευτικές διασυνδέσεις, είπε εξάδελφός του. Οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι τα θύματα πιθανόν να ήταν περισσότερα, αν δεν είχε πάθει εμπλοκή ένα όπλο.

Οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, τη γνησιότητα του οποίου πιστοποίησε το Reuters, δείχνει τους μασκοφόρους ενόπλους να εισέρχονται στο κτίριο και να πυροβολούν τον άνδρα ο οποίος περπατούσε μπροστά τους.

WATCH: ?? An ISIS terror attack against a Catholic church in Turkey has left 1 dead. Turkish authorities have already arrested 2 foreign suspects.



Turkey's Christians were once 20% of the Turkish population just a century ago. Now, they are only 0.2%. pic.twitter.com/iRFbU2AYrf