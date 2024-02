Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε αριθμό ισραηλινών πυραύλων που εξαπολύθηκαν σήμερα από τα Υψίπεδα του Γκολάν και είχαν στόχο τη νότια Δαμασκό.

Την είδηση μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Ενώ, νωρίτερα στη διάρκεια της νύχτας είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για έκρηξη κοντά στη Δαμασκό. Παρόλα αυτά, προς το παρόν, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει την είδηση αυτή.

Το Ισραήλ διεξάγει εδώ και χρόνια επιθέσεις σε, όπως τους χαρακτηρίζει, φιλοϊρανικούς στόχους στη Συρία, όπου η επιρροή της Τεχεράνης αυξήθηκε από τότε που άρχισε να υποστηρίζει τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα του που ξέσπασε το 2011.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, το Ισραήλ κλιμάκωσε τα πλήγματά του σε στόχους υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών στη Συρία και έχει επίσης πλήξει την αντιαεροπορική άμυνα του συριακού στρατού και κάποιες συριακές δυνάμεις.

«Ο συριακός στρατός αναφέρει ότι αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους από τα Υψίπεδα του Γκολάν με στόχο τη νότια Δαμασκό, σύμφωνα με το SANA, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.»

