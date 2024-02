: Στο τραπέζι η βοήθεια 50 δισ. στην Ουκρανία, το θρίλερ με Όρμπαν

Εν μέσω κινητοποιήσεων των αγροτών, που οργανώνουν μεγάλη διαδήλωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Καλούνται να συμφωνήσουν στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027, που συμπεριλαμβάνει τη ζωτικής σημασίας μακροοικονομική οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία, ύψους 50 δισ. ευρώ.

Υπό την πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη αλλά και στο Βέλγιο πραγματοποιείται η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ.

Παρά τις εντατικές διαπραγματεύσεις με την Ουγγαρία, που μεσολάβησαν από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα για να αρθεί το βέτο του Βίκτορ Όρμπαν, ο Μαγυάρος πρωθυπουργός εξακολουθεί να θέτει δικούς του όρους για να πει το «ναι» στη «Διευκόλυνση για την Ουκρανία», υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όλο το πακέτο αναθεώρησης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για να ληφθεί απόφαση που χρειάζεται ομοφωνία, τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ, πλην Ουγγαρίας, είναι σύμφωνα για τη μακροοικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία (17 δισεκατομμύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις, 33 δισ. ευρώ ως δάνεια) την περίοδο 2024-2027.

Ωστόσο, «γρίφος» θα παραμείνει έως την τελευταία στιγμή η στάση που θα κρατήσει ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν και εάν θα άρει τις ενστάσεις του για το οικονομικό «πακέτο» προς το Κίεβο, που αποτέλεσαν τη βασική αιτία του αδιεξόδου στο οποίο κατέληξε η προηγούμενη σύνοδος του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, προκειμένου να μην «τιναχθεί στον αέρα» η σύνοδος, κατατέθηκε χθες, μια ακόμη πρόταση προς τον Βίκτορ Ορμπαν, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ετήσιων αναθεωρήσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία εις βάθος τετραετίας. Πέραν όμως των απαιτήσεων Όρμπαν, καμιά χώρα δεν θα μπορεί να ασκήσει βέτο στη συνεχιζόμενη ροή βοήθειας προς το Κίεβο. Αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητούν κάθε χρόνο την εφαρμογή του νέου ταμείου για την Ουκρανία και αναλόγως της εξέλιξης του πολέμου.

Κάτι που έχει ήδη προτείνει η Ουγγαρία, να γίνεται δηλαδή αξιολόγηση της οικονομικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, σε ετήσια βάση, με ομοφωνία, κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη γιατί θα έδινε τη δυνατότητα στον Βίκτορ Όρμπαν να ασκεί κάθε χρόνο το δικαίωμα της αρνησικυρίας.

Ως συμβιβαστική λύση, η ΕΕ αντιπροτείνει να διεξάγεται συζήτηση ετησίως σε επίπεδο ευρωπαίων ηγετών για την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, χωρίς να χρειάζεται ομοφωνία.

Πέραν αυτών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν σχετικά με τη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με προσχέδιο του κειμένου συμπερασμάτων, αναμένεται να επαναλάβουν την αποφασιστικότητα της ΕΕ και των κρατών-μελών της να συνεχίσουν να παρέχουν «έγκαιρη, προβλέψιμη και βιώσιμη» στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, ιδίως μέσω του «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη» (ΕΜΕ) και της εκπαιδευτικής αποστολής της ΕΕ, αλλά και μέσω άμεσης διμερούς υποστήριξης. Οι 27 θα συζητήσουν για την πρόοδο στη μεταρρύθμιση του ΕΜΕ, που πρέπει να περάσει από «λογική αποθεμάτων» σε «λογική κοινών προμηθειών». Αν γίνει αποδεκτό από όλα τα κράτη-μέλη, θα μπορούσε στα συμπεράσματα να αναφέρεται η αύξηση του συνολικού δημοσιονομικού ανώτατου ορίου του ΕΜΕ κατά 5 δισ. ευρώ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένεται να καλέσουν το Συμβούλιο να καταλήξει σε ταχεία συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΕ έως τον Μάρτιο.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται επίσης να επαναλάβουν την επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η παράδοση πυρομαχικών και πυραύλων στην Ουκρανία, ιδίως ενόψει της δέσμευσης να διατεθούν στο Κίεβο ένα εκατομμύριο οβίδες πυροβολικού μέχρι το Μάρτιο του 2024 - ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί, παραδέχτηκαν χθες οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ, που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες.

Θεωρείται όμως βέβαιο από ευρωπαίους διπλωμάτες ότι είτε στο περιθώριο, είτε στο τραπέζι της Συνόδου, θα τεθεί προς συζήτηση από Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις των αγροτών σε αρκετές χώρες-μέλη της ΕΕ.

Τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα προσέρχονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αρκετές εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες από το Βέλγιο και άλλες χώρες της ΕΕ, που έχουν ήδη κατακλύσει την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αναμένεται να πιέσουν αρκούντως για χαλάρωση των μέτρων της Πράσινης Συμφωνίας και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

