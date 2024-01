Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τη «δεινή και ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση» στη Λωρίδα της Γάζας και προέτρεψε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εργαστούν μαζί με τη Συντονίστρια της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης (UNRWA) Ζίγκριντ Κάαγκ.

Όλα ξεκίνησαν την επομένη της ημέρας που το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι το Ισραήλ ίσως διαπράττει γενοκτονία στην Γάζα. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ζήτησε από το Ισραήλ «να εμποδίσει ενδεχόμενες πράξεις γενοκτονίας» και «να λάβει αμέσως μέτρα που θα επιτρέψουν την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία χρειάζονται επειγόντως οι Παλαιστίνιοι». Λίγο μετά την ανάγνωση της απόφασης, το Ισραήλ κατηγόρησε πολλούς εργαζόμενους της Unrwa ότι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν άμεσα ανακοινώνοντας ότι διακόπτουν την χρηματοδότηση της Unrwa. Ακολούθησαν και άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο... φτάνοντας εσχάτως τα 15 κρατοι μέλη του συμβουλίου, περίπου ένα μήνα μετά από τον διορισμό της Ζίγκριντ Κάαγκ στην κεφαλή της UNRWA.

Today, @UN Security Council held consultations on Gaza: ?Welcomed @SigridKaag 's appointment and heard her first briefing. ?Urged all parties to facilitate her mandate. ?Expressed concern regarding the humanitarian situation and emphasised the urgent need to expand aid flows. pic.twitter.com/xC9DOYije2

Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ ήταν πολύ σαφείς. Προς το παρόν, δεν υπάρχει τρόπος κάποιος οργανισμός να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την ικανότητα, την ικανότητα και τη γνώση της UNRWA – Sigrid Kaag, Ανώτερη Συντονίστρια του ΟΗΕ

#LIVE

The Secretary-General and other agencies have been very clear. At the moment, there is no way any organization can replace or substitute the capacity, ability and knowledge of UNRWA – Sigrid Kaag, UN Senior Coordinator pic.twitter.com/a7nr0TDyeO