Τον γύρο του διαδικτύου κάνει σήμερα Τρίτη βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται αμφιλεγόμενη επιδρομή μελών των IDF - που δεν δίστασαν να «μασκαρευτούν» νοσοκόμοι και πολίτες προκειμένου να δολοφονήσουν μαχητές παλαιστινιακών ομάδων που φέρονται να νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο στην πόλη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν μέλη μιας μυστικής ομάδας να διασχίζουν διάδρομο του νοσοκομείου με υψωμένα τα όπλα.

Ένας από αυτούς φαίνεται να αναγκάζει έναν άνδρα να γονατίσει με τα χέρια πίσω από το κεφάλι, ενώ στη συνέχεια παίρνει ένα ρούχο και του καλύπτει με αυτό το κεφάλι. Στα ίδια πλάνα, δύο άλλα μέλη της ομάδας μεταφέρουν ένα αναδιπλωμένο αναπηρικό καροτσάκι και ένα καροτσάκι για μωρά - που λειτουργούν προφανώς ως «σκηνικά» της επιχείρησης του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι τρεις άνδρες - που δολοφονήθηκαν - κρύβονταν στο νοσοκομείο της Τζενίν, ενώ ο ένας ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει επίθεση. Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε το Ισραήλ πως πραγματοποίησε μια «νέα σφαγή μέσα στα νοσοκομεία».

