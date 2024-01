Τα τρία μεγαλύτερα συνδικάτα Ισπανών αγροτών ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα ενωθούν με το κίνημα οργής των Ευρωπαίων αγροτών, με μία σειρά κινητοποιήσεων στο σύνολο της χώρας τις προσεχείς εβδομάδες.

«Ο αγροτικός τομέας στην Ευρώπη και στην Ισπανία αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη ματαίωση και δυσφορία», λόγω κυρίως «της ασφυκτικής γραφειοκρατίας που δημιουργείται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς», εξήγησαν σε κοινή ανακοίνωση οι ενώσεις, Asaja, UPA και Coag. Οι τρεις οργανώσεις , που δεν διευκρινίζουν προς το παρόν τις ακριβείς ημερομηνίες των κινητοποιήσεών τους, λένε πως θέλουν έναν «μετριασμό» και «απλούστευση» της κοινής αγροτικής πολιτικής, καθώς και ένα «φιλόδοξο σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΕΕ, Ισπανίας και ισπανικών περιφερειών».

Οι Ευρωπαίοι αγρότες «μάχονται εναντίον μιας απορυθμισμένης αγοράς που εισάγει αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες σε χαμηλή τιμή, που ρίχνουν τις τιμές των τροφίμων στην ΕΕ και στην Ισπανία», υπογραμμίζουν οι τρεις οργανώσεις που εκπροσωπούν πλειοψηφικά τους Ισπανούς αγρότες.

«Αυτά τα εξωκοινοτικά προϊόντα δεν σέβονται τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και είναι πηγή ενός αθέμιτου ανταγωνισμού που απειλεί τη βιωσιμότητα χιλιάδων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ισπανία και την Ευρώπη», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Spanish farmers' associations said, they are planning to take to the streets in coming weeks in protest against strict European regulations and lack of government support.



