Το Συνταγματικό Δικαστήριο των Τιράνων επικύρωσε τη συμφωνία Ιταλίας-Αλβανίας για το μεταναστευτικό, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε ανακοινωθεί από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Αλβανό ομόλογό της Έντι Ράμα κατά τη συνάντησή τους στη Ρώμη, τον περασμένο Νοέμβριο. Ως γνωστόν, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία δυο κλειστών δομών για παράτυπους μετανάστες που διασώζονται από το λιμενικό, την ακτοφυλακή και το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας.

Στο Συνταγματικό Δικαστήριο είχε προσφύγει τον περασμένο Δεκέμβριο η αλβανική αντιπολίτευση, αλλά οι ανώτατοι δικαστές αποφάνθηκαν ότι «η συγκεκριμένη συμφωνία δεν πλήττει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας».

Το αλβανικό κοινοβούλιο, τώρα, αναμένεται να συνεχίσει τη διαδικασία κύρωσης του ιταλο-αλβανικού πρωτοκόλλου συνεργασίας για το μεταναστευτικό.

