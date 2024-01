Ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει επίσης ότι η Αίγυπτος «ανυπομονεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να ζητήσει την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως έχει αποφανθεί το Δικαστήριο σε παρόμοιες περιπτώσεις», υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των αποφάσεών του.

Egyptian Ministry of Foreign Affairs: #Egypt welcomes the decision of the ICJ to consider Israel committing the crime of genocide in the Gaza Strip and calls on it to implement immediate measures to provide protection for the Palestinians pic.twitter.com/1rwiGyCM4K