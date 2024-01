Δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν σήμερα τρεις βαλλιστικούς πυραύλους προς το φορτηγό πλοίο M/V Maersk Detroit, υπό σημαία ΗΠΑ, καθώς αυτό διέσχιζε τον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές στο πλοίο, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του.

NEW -- #Houthi anti-ship ballistic missile attack targeted U.S.-owned MV Maersk Detroit earlier today, per @CENTCOM.



One missile landed in the sea & two were intercepted. pic.twitter.com/KXMdwxdbFh