Υποψήφια για 11 Όσκαρ είναι η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, Poor Things. Οι κατηγορίες που ενδέχεται να κερδίσει χρυσό αγαλματίδιο.

Σε πολλές κατηγορίες είναι υποψήφια για όσκαρ 2024 η νέα ταινία του Λάνθιμου Poor Things όπου προταγωνιστεί Ema Stone.

Οι μέχρι τώρα υποψηφιότητες έχουν ως εξής:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

American Fiction

Ανατομία μιας Πτώσης

Barbie

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Οπενχάιμερ

Περασμένες Ζωές

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Ζιστίν Τριέ, Ανατομία μιας Πτώσης

Μάρτιν Σκορσέζε, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ

Γιώργος Λάνθιμος, Poor Things

Τζόναθαν Γκλέιζερ, Ζώνη Ενδιαφέροντος

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro

Κόλμαν Ντομίνγκο, Rustin

Πολ Τζιαμάτι, Τα Παιδιά του Χειμώνα

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Τζέφρι Ράιτ, American Fiction

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ανέτ Μπένινγκ, Nyad

Λίλι Γκλάντστοουν, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Σάντρα Ούλερ, Ανατομία μιας Πτώσης

Κάρεϊ Μάλιγκαν, Maestro

Έμα Στόουν, Poor Things

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, American Fiction

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Ράιαν Γκόσλινγκ, Barbie

Μαρκ Ράφαλο, Poor Things

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Έμιλι Μπλαντ, Οπενχάιμερ

Ντανιέλ Μπρουκς, The Color Purple

Αμέρικα Φερέρα, Barbie

Τζόντι Φόστερ, Nyad

Ντε’Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Maestro

May December

Περασμένες Ζωές

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

American Fiction

Barbie

Οπενχάιμερ

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Io Capitano (Italy)

Perfect Days (Japan)

Στο Γραφείο των Καθηγητών (Germany)

Η Κοινωνία του Χιονιού (Spain)

Ζώνη Ενδιαφέροντος (UK)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

El Conde

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Maestro

Οπενχάιμερ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Ανατομία μιας Πτώσης

Τα Παιδιά του Χειμώνα

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Οπενχάιμερ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ναπολέων

Οπενχάιμερ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Barbie

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Ναπολέων

Οπενχάιμερ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Golda

Maestro

Οπενχάιμερ

Poor Things

Η Κοινωνία του Χιονιού

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

American Fiction

Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Δίσκος του Πεπρωμένου

Οπενχάιμερ

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People) (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

What Was I Made For (Barbie)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

{https://www.youtube.com/watch?v=ypr7MgU1Ykw}