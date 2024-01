Η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιά και θα παραμείνει στο κρεβάτι, από όπου θα δουλεύει και θα ασκεί τα καθήκοντά της.

Οι δημόσιες εμφανίσεις της έχουν ακυρωθεί έως το Πάσχα, οπότε και αναμένεται να επιστρέψει στα βασιλικά της καθήκοντα.

Στο πλευρό της ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος επίσης ακύρωσε μερικές από τις δημόσιες εμφανίσεις του. Οι δυο τους, σύμφωνα με τους Sunday Times έχουν δώσει μια υπόσχεση, όσο η Κέιτ βρίσκεται στο νοσοκομείο.

«100% πρώτα η οικογένεια και μετά η δουλειά» φέρεται να έχει συμφωνήσει το πριγκιπικό ζεύγος για όσο είναι σε εξέλιξη αυτή η περιπέτεια της υγείας της Κέιτ Μίντλετον.

