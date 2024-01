Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα εναντίον ενός αντιπλοϊκού πυραύλου των Χούθι της Συρίας που στόχευε τον Κόλπο του Άντεν και ήταν έτοιμος προς εκτόξευση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έκριναν ότι ο πύραυλος συνιστούσε απειλή για τα εμπορικά σκάφη και τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή και κατά συνέπεια τον έπληξαν και τον κατέστρεψαν, σε αυτοάμυνα» ανέφερε η Centcom σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

