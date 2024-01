Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός παίκτης της ομάδας της Αντάλιασπορ, Σαγκίβ Χεχεσκέλ, μετά το γκολ που έβαλε κατά της Τράπζονσπορ έδειξε στις κάμερες μήνυμα γραμμένο με μαρκαδόρο στον επίδεσμο του χεριού του, το οποίο έφερε το άστρο του Δαυίδ και έγραφε στα αγγλικά «100 ημέρες, 7/10», την ημέρα δηλαδή των επιθέσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Με ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Γιλμάζ Τουντς γνωστοποίησε ότι ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελία της Αττάλειας κατά του Σαγκίβ Χεχεσκέλ με την κατηγορία της «δημόσιας υποκίνησης του κοινού σε μίσος και διχόνοια» και στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός παίκτης συνελήφθη.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV, o πρόεδρος της Αντάλιασπορ, Σινάν Μπόζτεπε, δήλωσε: «Είδα τη φωτογραφία. Οι εθνικές μας αξίες είναι πάνω απ' όλα. Δεν έχει σημασία πόσα μας φέρνει ο ποδοσφαιριστής. Θα ακούσουμε την απολογία του και πιθανότατα θα τον θέσουμε εκτός ομάδας. Μετά την απολογία του, θα λύσουμε το συμβόλαιό του και θα χωρίσουν οι δρόμοι του με την ομάδα. Οι εθνικές μας αξίες είναι πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο».

Ξέσπασμα οργής έπειτα από την σύλληψη και τον διωγμό του ισραηλινού ποδοσφαιριστή Sagiv Jehezkel για την χειρονομία του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Ο ισραηλινός είχε αναγράψει στον επίδεσμο που φορούσε την ημερομηνία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια αγώνα στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην Antalyaspor.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ξέσπασμα οργής στο Ισραήλ

Έγραψε σχετικά ο τ, Πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ στο Χ:

«Καλώς ήρθατε στο Εξπρές του Μεσονυχτίου της Τουρκίας.

Αυτό είναι απίστευτο.

Ένας Ισραηλινός ποδοσφαιριστής, ο Sagiv Yehezkel, σημείωσε ένα γκολ για την Antalyaspor, τουρκική ομάδα.

Έκανε μια χειρονομία με το «100» για τους Ισραηλινούς που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς τις τελευταίες 100 ημέρες.

Και τότε, ξέσπασε κόλαση!

– Καταδικάστηκε από την εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία

– Η ομάδα του ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε αναστολή

– Του είπαν ότι θα απολυθεί

Και για να το συμπληρώσουμε, η τουρκική αστυνομία τον συνέλαβε (!) και υποβάλλεται σε ανάκριση.

Welcome to Turkey’s Midnight Express.



This is unbelievable.



An Israeli football player, Sagiv Yehezkel, scored a goal for Antalyaspor, a Turkish team.



He made a gesture “100” for the Israelis who have been held hostage by Hamas for the past 100 days.



All hell broke loose:… pic.twitter.com/vjSfMGdWsG