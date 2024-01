Την είδηση για την επίθεση με μαχαίρι μετέδωσε το Sky News, που επικαλείται πληροφορίες από το πρακτορείο ειδήσεων της Ιαπωνίας NHK.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τέσσερις άνθρωποι θεωρείται ότι δέχθηκαν μαχαιριές ενώ βρίσκονταν μέσα σε τρένο που σταμάτησε στον σταθμό Akihabara στο Τόκιο.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με το NHK να επικαλείται πηγές από την τοπική αστυνομία.

Η κυκλοφορία στη γραμμή Yamanote έχει ανασταλεί λόγω «προβλήματος σε τρένο» στον σταθμό Akihabara, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η East Japan Railway Company.

Το NHK μετέδωσε ότι μια γυναίκα κρατούσε μαχαίρι σε ένα τρένο στον σταθμό Akihabara.

Το άτομο που πιστεύεται ότι πραγματοποίησε την επίθεση με μαχαίρι έχει τεθεί υπό κράτηση και το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας διεξάγει έρευνα.

BREAKING: Four people have been stabbed on a train in Tokyo, according to the broadcaster NHK



