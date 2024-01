Η πτήση 516 της JAL ανεφλέγη μετά την πτήση στη Χανέντα από τη βόρεια ιαπωνική πόλη Σαπόρο στις 17:47 τοπική ώρα (3:47 π.μ. ώρα Ελλάδας)

Όλα τα μέλη του πληρώματος και οι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παιδιών ηλικίας κάτω των δύο ετών, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το επιβατικό αεροσκάφος, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία. Ένα άτομο στο αεροπλάνο της ακτοφυλακής διέφυγε, αλλά πέντε αγνοούνται.

Η JAL ερευνά τις λεπτομέρειες και την αιτία της πυρκαγιάς στο αεροπλάνο, δήλωσε στο CNN εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.



It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB