Οι κάτοικοι της πόλης Γκρίνταβικ στην Ισλανδία εκφράζουν φόβους πως η περιοχή τους θα εξαφανιστεί κάτω από τη λάβα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου.

«Υπάρχει άγχος», σημειώνει στο BBC ένας 63χρονος πρώην ψαράς, από τους 4.000 κατοίκους του Γκρίνταβικ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του τον περασμένο μήνα. «Είναι μια υπέροχη, σπουδαία πόλη. Αλλά πάντα ανησυχούμε ότι το Γκρίνταβικ θα εξαφανιστεί από τον χάρτη», επισήμανε ο 63χρονος ψαράς.

«Η προτεραιότητά μας είναι τώρα να σώσουμε την πόλη, καθώς μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές από τη λάβα. Επεξεργαζόμαστε σχέδιο για το πως θα το κάνουμε αυτό», ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας.

An incredible angle of a volcano erupting in Iceland pic.twitter.com/5g6K1qoLpe