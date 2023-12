Οι δυο χώρες, Φιλανδία και Ρωσία, υποτίθεται ότι είχαν καλές σχέσεις, όμως αυτό άλλαξε.

«Έσυραν τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ»

«Είχαμε διαφορές με τη Φινλανδία; Όλες οι διαφορές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εδαφικής φύσης, στα μέσα του εικοστού αιώνα, έχουν επιλυθεί. Οι σχέσεις μας ήταν οι πιο εγκάρδιες. Δεν υπήρχαν προβλήματα. Τώρα θα υπάρξουν».

Λόγω της ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, η Ρωσία θα δημιουργήσει τη στρατιωτική περιφέρεια του Λένινγκραντ και θα συγκεντρώσει εκεί στρατιωτικές μονάδες, ανακοίνωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πάντως ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να πολεμήσει τη Συμμαχία και ο Πούτιν χαρακτήρισε ανοησία τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν περί «πιθανής επίθεσης στο ΝΑΤΟ».

«Η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο, κανένα συμφέρον - ούτε γεωπολιτικό, ούτε οικονομικό, ούτε πολιτικό, ούτε στρατιωτικό - να πολεμήσει με τις χώρες του ΝΑΤΟ».

«Δεν έχουμε καμία εδαφική διεκδίκηση, καμία επιθυμία να χαλάσουμε τις σχέσεις μαζί τους. Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη σχέσεων».

Ωστόσο σύμφωνα με το Institute for the Study of War, (ISW), ο ρωσικός στρατός επαναδιαχωρίζει -επί του παρόντος- τη Δυτική Στρατιωτική Περιφέρεια (WMD) για να αναμορφώσει τη LMD και τη Στρατιωτική Περιφέρεια Μόσχας (MMD) ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας αναδιάρθρωσης και επέκτασης που αποσκοπεί στην προετοιμασία της Ρωσίας για έναν πιθανό μελλοντικό συμβατικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας εναντίον του ΝΑΤΟ.

Η WMD είναι υπεύθυνη για τα ρωσικά σύνορα με τα μέλη του ΝΑΤΟ Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία και Φινλανδία, αλλά έχει δεσμευτεί σε μεγάλο βαθμό στον αγώνα στην Ουκρανία, όπου έχει υποστεί σημαντικές απώλειες.

Η αποκατάσταση της LMD και της MMD έχει πιθανότατα ως στόχο να εξισορροπήσει τις ρωσικές επιχειρησιακές απαιτήσεις στην Ουκρανία με τη ρωσική στρατιωτική στάση κατά μήκος των ρωσικών συνόρων με το ΝΑΤΟ. Η αιτιολόγηση του Πούτιν για τον σχηματισμό της LMD, η οποία θα είναι υπεύθυνη για μια περιοχή που συνορεύει με τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Αρκτική, υποδηλώνει ότι βλέπει την LMD ως στρατιωτική απάντηση στα "προβλήματα" των σημερινών και μελλοντικών μελών του ΝΑΤΟ στη Σκανδιναβία.

Οι ειρηνικές προθέσεις του Πούτιν απέναντι στο ΝΑΤΟ ακούγονται «κούφιες»

Οι διαβεβαιώσεις του Πούτιν για τις ειρηνικές προθέσεις του απέναντι στο ΝΑΤΟ ακούγονται κούφιες στο πλαίσιο των απειλών που ο ίδιος και οι «άνθρωποι» του Κρεμλίνου διατυπώνουν πρόσφατα εναντίον των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν απείλησε την Πολωνία στις 21 Ιουλίου, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει "με όλα τα μέσα" που έχει στη διάθεσή της, αφού η Βαρσοβία έστειλε στρατεύματα στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας λόγω της επανατοποθέτησης μαχητικών της Ομάδας Βάγκνερ στη Λευκορωσία.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απείλησε στις 29 Αυγούστου ότι η Ρωσία έχει "την ευκαιρία να δράσει στο πλαίσιο του jus ad bellum εναντίον όλων των χωρών του ΝΑΤΟ", όταν σχολίασε τη δυτική υποστήριξη των ουκρανικών χτυπημάτων στην κατεχόμενη Κριμαία.

Ο Μεντβέντεφ απείλησε ομοίως την Πολωνία τον Νοέμβριο, όταν δήλωσε ότι η Ρωσία θεωρεί τη Βαρσοβία "επικίνδυνο εχθρό" που θα μπορούσε να χάσει την κρατική της υπόσταση.

Ένας Ρώσος προπαγανδιστής πρότεινε στη ρωσική κρατική τηλεόραση στις 2 Δεκεμβρίου ότι τα κράτη της Βαλτικής θα είναι ο επόμενος στρατιωτικός στόχος της Ρωσίας και ότι θα πέσουν αμέσως μετά την Ουκρανία.

Ο Ρώσος προπαγανδιστής Βλαντιμίρ Σολοβιόφ, ο Μεντβέντεφ και άλλοι «άνθρωποι» του Πούτιν απειλούν σταθερά με χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ.

Αυτές οι απειλές αποτελούν μέρος των μακροχρόνιων ρωσικών αφηγήσεων για επίθεση στο ΝΑΤΟ, οι οποίες προηγήθηκαν της αίτησης και της αποδοχής της Φινλανδίας στη συμμαχία στις 4 Απριλίου.

Σκόπιμη προσπάθεια να αναδειχθούν εκ νέου οι προσπάθειες του Κρεμλίνου η συνέντευξη του Πούτιν

Η διακήρυξη του Πούτιν ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να εισβάλει στο ΝΑΤΟ μοιάζει επίσης πολύ με τους επίμονους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου στα τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022 -συμπεριλαμβανομένης της παραμονής της εισβολής- ότι η Ρωσία δεν είχε πρόθεση να εισβάλει στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η συνέντευξη ήταν πιθανόν μια σκόπιμη προσπάθεια να αναδειχθούν εκ νέου οι προσπάθειες του Κρεμλίνου να παραποιήσει τη ρωσική στρατιωτική απειλή ως μια φανταστική και τεχνητή επινόηση του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν επιδιώκει να περιορίσει και να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ εδώ και δύο δεκαετίες και ζητά συνεχώς αλλαγές στη συμμαχία που θα ισοδυναμούσαν με τη διάλυσή της Ο Πούτιν δήλωσε στις 17 Δεκεμβρίου ότι η Ρωσία δεν έχει "εδαφικές διαφορές" με χώρες του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συγκαλύψει τον πραγματικό μακροχρόνιο στόχο του να αποδυναμώσει τη δυτική ενότητα και να εξαναγκάσει το ΝΑΤΟ να εγκαταλείψει τις βασικές αρχές του, όπως η "πολιτική των ανοικτών θυρών", η οποία επιτρέπει στη συμμαχία κατά την κρίση της να δέχεται νέα μέλη και κατοχυρώνεται στον Καταστατικό Χάρτη του ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν επιδιώκει με συνέπεια αυτόν τον στόχο καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής του και έδειξε την πλήρη δέσμευσή του σε αυτόν, διατάσσοντας το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών (MFA) να εκδώσει τελεσίγραφα προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ τον Δεκέμβριο του 2021, απαιτώντας "εγγυήσεις ασφαλείας" από το ΝΑΤΟ και δεσμεύσεις για μη επέκταση, μεταξύ άλλων.

Ο στόχος του Πούτιν εδώ και δεκαετίες είναι να δημιουργήσει συνθήκες υπό τις οποίες το ΝΑΤΟ θα υπονομεύσει τη δική του παγκόσμια ισχύ, δημιουργώντας ένα δομικά και ιδεολογικά ηττημένο ΝΑΤΟ που δεν θα μπορεί να αντισταθεί στους μελλοντικούς στόχους της Ρωσίας - οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν εδαφικές κατακτήσεις ή την εγκαθίδρυση της ρωσικής επικυριαρχίας σε κράτη που η Μόσχα θεωρεί ότι ανήκουν στην κατάλληλη σφαίρα ελέγχου της.Το ISW έχει από καιρό εκτιμήσει ότι οι αυξανόμενες τριβές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης και εντός του ΝΑΤΟ και άλλων δυτικών δομών θα αποδυναμώσουν τα δυτικά συλλογικά μέτρα κατά της επιθετικής συμπεριφοράς του Κρεμλίνου και θα επιτρέψουν στον Πούτιν να αναπτύξει ένα νέο πλέγμα συμμαχιών για την υποστήριξη των στόχων της Ρωσίας. Ο Πούτιν επαναλαμβάνει συστηματικά την απέχθειά του για τις δυτικές συμμαχίες, ζητώντας τον σχηματισμό μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης στην οποία η Ρωσία θα έχει δικαίωμα βέτο σε βασικά παγκόσμια γεγονότα.

Ο Πούτιν θέλει το ΝΑΤΟ να αναγνωρίσει τις διεκδικήσεις, τις απαιτήσεις και την αντιληπτή σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και έχει επανειλημμένα δηλώσει την πρόθεση της Ρωσίας να τερματίσει την "ηγεμονία των ΗΠΑ".

Ο Πούτιν είχε χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες υβριδικού πολέμου για να αποδυναμώσει τη Δύση και τη θέση της στην παγκόσμια τάξη πριν από την εισβολή στην Ουκρανία το 2014 (εκτός από την εισβολή του 2008 στη Γεωργία), και οι δικαιολογίες του για την εισβολή πλήρους κλίμακας στο 2022 δεν βασίστηκαν στις λεγόμενες εδαφικές διαφορές.

Η συνέντευξη του Πούτιν έδειξε ότι εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τη Δύση ως αδύναμη, σε αντίθεση με την εμπιστοσύνη του στην ανάπτυξη της ισχύος της Ρωσίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ο Πούτιν δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονταν να προκαλέσουν μια "στρατηγική ήττα" στη Ρωσία πριν από 20 χρόνια, αλλά ότι ο στόχος αυτός δεν είναι σήμερα προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν απάντησε στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου σχετικά με το πώς η Ρωσία μπορεί να βρει κοινό έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι αυτές που θα βρουν κοινό έδαφος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να "λογαριάσουν" με τη Ρωσία, υποδηλώνοντας ότι ο Πούτιν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ είναι η ασθενέστερη δύναμη και ότι η αντιληπτή θέση ισχύος της Ρωσίας σημαίνει ότι η Ρωσία δεν έχει ανάγκη να βρει "κοινό έδαφος" ή να εμπλακεί σε σοβαρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και οι δύο αυτές δηλώσεις μπορούν να εκληφθούν ως ελάχιστα συγκαλυμμένες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.