Μετά από εφτά ώρες συνεδρίασης και αφού το κείμενο τροποποιήθηκε καθότι κρίθηκε αντισυνταγματικό, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, ξεπεράστηκε το πρώτο εμπόδιο από τη Βουλή των Κοινοτήτων .

Το αμφιλεγόμενο σχέδιο της κυβέρνησης Σούνακ, να στέλνει στη Ρουάντα μετανάστες που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα, κατάφερε να «περάσει» με 313 ψήφους υπέρ και 269 κατά. «Τώρα θα εργαστούμε» ώστε το σχέδιο αυτό «να γίνει νόμος προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι πτήσεις προς τη Ρουάντα και να σταματήσουμε τις μικρές βάρκες» με τις οποίες οι μετανάστες διασχίζουν τη Μάγχη, έγραψε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στο Χ.

Αλλά ο δρόμος για την οριστική έγκρισή του παραμένει μακρύς. Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Τιμ Μπέιλ του πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, πρόκειται «για μια αναβολή παρά για έναν θρίαμβο για τον Ρίσι Σούνακ». «Υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια» και «καμία εγγύηση ότι θα μπορέσει να τα ξεπεράσει», πρόσθεσε.

Ενώ, σε μία ΄άλλη ανάρτησή του ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος ότι πλέον «Ο βρετανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει ποιος θα έρθει σε αυτή τη χώρα – όχι εγκληματικές συμμορίες ή ξένα δικαστήρια. Αυτό αποδίδει αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα θα εργαστούμε για να νομοθετηθεί»

The British people should decide who gets to come to this country – not criminal gangs or foreign courts.



That’s what this Bill delivers.



We will now work to make it law so that we can get flights going to Rwanda and stop the boats.