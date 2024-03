Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το BBC, γίνεται λόγος για πολλαπλά θύματα κοντά στο κτίριο Beam Hall του πανεπιστημίου.

Το πανεπιστήμιο έγραψε στο Twitter περίπου στις 11:53 τοπική ώρα (19:53 ώρα Ελλάδας) ότι η αστυνομία ανταποκρίνεται σε αναφορές για πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πανεπιστήμιο είχε αρχικά προειδοποιήσει τους φοιτητές στο Beam Hall να απομακρυνθούν σε ασφαλή περιοχή.

Σε άλλη ανάρτηση περίπου 20 λεπτά αργότερα, ειδοποίησε τους φοιτητές για αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στο κτίριο της φοιτητικής ένωσης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιέρ, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος παρακολουθούσε την κατάσταση καθώς οι αστυνομικές αρχές ανταποκρίνονταν.

#BREAKING The suspect is contained. This is an active investigation. Please continue to avoid the area and watch for responding emergency units. https://t.co/EFVKgGyQuy