Πρόσφατα, μια γυναίκα έκανε μια ανάρτηση σε ομάδα του Facebook αφιερωμένη σε αλυσίδα σούπερ μαρκετ στην Αυστραλία και κατήγγειλε τη διαδικασία της πρόσληψής συγγενή της, καθώς ανέφερε πως η συνέντευξη από την οποία πέρασε δεν ήταν η ενδεδειγμένη.

«Δεν ήταν τα τυπικά του στιλ “πείτε μας για τον εαυτό σας”», αλλά περισσότερο μια επίδειξη γυμναστικών δυνατοτήτων, που έγινε μέσω του Zoom. Έτσι, λοιπόν, ρώτησε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αν πρόκειται για μια τακτική, που ακολουθεί σταθερά η συγκεκριμένη εταιρία σούπερ μάρκετ ή αν ήταν κάτι τυχαίο, μια μεμονωμένη απόφαση του ατόμου που της έπαιρνε τη συνέντευξη για τη δουλειά.

«Υπάρχει ένας υπάλληλος εδώ που να μπορεί να απαντήσει σε αυτό; Μία συγγενής μου πρόσφατα πέρασε από συνέντευξη για μια θέση εργασίας στο σούπερ μαρκετ και αφού πήγε στο κατάστημα, της ζητήθηκε να λάβει μέρος σε μια ομαδική συνέντευξη στο Zoom. Εκεί της είπαν πως έπρεπε να κάνει push-up, βαθιά καθίσματα και άλματα, προκειμένου να δείξει το επίπεδο της φυσικής της κατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είναι μέρος της διαδικασίας ή κάποιος απλά ξεπέρασε τα όρια;», αναρωτήθηκε.

