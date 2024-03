Σύμφωνα με το Ynet, η Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας, δήλωσε ότι «οι τρομοκράτες της επίθεσης στην πρωτεύουσα είναι αδέλφια από τα ανατολικά της πόλης και ταυτίζονται με τη Χαμάς».

Η Shin Bet ενημέρωσε ότι οι τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση με πυροβολισμούς στην είσοδο της Ιερουσαλήμ, ο 38χρονος Murad Nemer και ο 30χρονος Ebrahim Nemer, ταυτίζονται με τη Χαμάς και στο παρελθόν είχαν φυλακιστεί σε ισραηλινή φυλακή.

Συγκεκριμένα, o Ibrahim Nimer, 30 ετών, φυλακίστηκε το 2014 για τρομοκρατικές δραστηριότητες, και o αδερφός του Murad Nimer, 38 ετών, φυλακίστηκε μεταξύ 2020- 2010 με την κατηγορία της πρόθεσης συμμετοχής σε τρομοκρατική δραστηριότητα στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στο όχημα των τρομοκρατών βρέθηκαν φυσίγγια και πολλά πυρομαχικά.

Ωστόσο, η έρευνα για την επίθεση συνεχίζεται.

