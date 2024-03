Οι δύο τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από την αστυνομία και έναν πολίτη που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς στην είσοδο της Ιερουσαλήμ το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Από την επίθεση έχασαν την ζωή τους μια 24χρονη γυναίκα και ένας 73χρονος άνδρας, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ένας σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφριά κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο τρομοκράτες από την ανατολική Ιερουσαλήμ που έφεραν ένα M16 και ένα πιστόλι έφτασαν στη διασταύρωση Givat Shaul κοντά στην είσοδο της Ιερουσαλήμ το πρωί της Πέμπτης και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον πολιτών σε κοντινή στάση λεωφορείου.

Οι δύο τρομοκράτες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν πολίτη που βρισκόταν στο σημείο.

Πριν από δύο εβδομάδες, ένας στρατιώτης των IDF πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε και άλλοι πέντε Ισραηλινοί τραυματίστηκαν από Παλαιστίνιο τρομοκράτη σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στον παρακαμπτήριο δρόμο της Βηθλεέμ, νότια της Ιερουσαλήμ.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Τζακ Λιού καταδίκασε την επίθεση την Πέμπτη, αναρτώντας στο Χ:

«Αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή τη βάναυση βία. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε όλους τους πληγέντες».

Abhorrent terrorist attack in Jerusalem this morning. We unequivocally condemn such brutal violence. My thoughts are with the families of the victims and I offer my sincere condolences to all those affected.