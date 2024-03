Υπό τους ήχους διάσημων DJs επέλεξαν οι Ισραηλινοί να τιμήσουν τους νέους που υπέκυψαν στο μακελειό τρομοκρατών της Χαμάς την 7η του Οκτώβρη, ακριβώς στο σημείο του πάρτι που έμελλε να καταλήξει σε τραγωδία.

Ράγισαν καρδιές στην εκδήλωση «The Set for the Angels» (Σκηνή για τους Αγγέλους), που έστησαν οι Ισραηλινοί στην μνήμη των 400 και πλέον ανθρώπων, που είτε έχασαν τη ζωή τους, είτε απήχθησαν, κατά την επίθεση των ενόπλων στο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της 7ης Οκτωβρίου, στην ίδια τοποθεσία όπου η Χαμάς σκόρπισε τον θάνατο.

Χιλιάδες νέοι έκαναν πάρτι τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου όταν στο σημείο εισέβαλαν ένοπλοι Παλαιστίνιοι. Το κοινό, που τότε είχε συγκεντρωθεί για να ακούσει τους πέντε Ισραηλινούς DJs στη σκηνή, αποτελούνταν αυτή τη φορά από σιωπηλά και ακίνητα πλακάτ με φωτογραφίες των νεκρών.

The Set for the Angels

«Είναι περίεργο να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλες αυτές τις φωτογραφίες, είναι φωτογραφίες ανθρώπων που όντως πέθαναν εδώ», δήλωσε ο Γιαχέλ Αϊρόνι, 18 ετών, που επιβίωσε από την επίθεση όταν κρύφτηκε σε κοντινό καταφύγιο. «Αυτοί οι άνθρωποι χόρεψαν μαζί μου και δεν επέζησαν».

Ο Άσερ Σβίσα, γνωστός ως DJ Skazi, δήλωσε ότι η εκδήλωση προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα. Η λύπη για όλους τους φίλους του που χάθηκαν και η χαρά για το ότι προσέφερε και πάλι μουσική σε όσους πηγαίνουν σε ρέιβ πάρτι, τους οποίους περιέγραψε ως ανθρώπους της αγάπης, της ειρήνης και της μουσικής.

«Πιστεύω ότι ο καθένας από αυτούς τους ανθρώπους γιόρταζε τη ζωή και θα ήθελαν κι εμείς να γιορτάσουμε για αυτούς, με τη μουσική», δήλωσε ο Σβίσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 364 άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου ή πυρπολήθηκαν στο φεστιβάλ Nova σε έκταση κοντά στο κιμπούτς Ρέιμ. Άλλοι 40 αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς και μεταφέρθηκαν ως όμηροι πίσω στη Λωρίδα της Γάζας, σε απόσταση 5 χλμ, σύμφωνα με την αστυνομία.