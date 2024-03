Σκηνές πανικού για τους επιβάτες εκτυλίχθηκαν κατά την κυριακάτικη πτήση (26/11) της Aeroflot από το Πετροπάβλοφσκ – Καμτσάτσκι με προορισμό τη Μόσχα, όταν το αεροσκάφος έπεσε σε αναταράξεις και άρχισε να «κουνάει» ανεξέλεγκτα.

Καθώς το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τα βόρεια Ουράλια Όρη, άρχισε ξαφνικά να «κουνά» και όπως είναι φυσιολογικό, επικράτησε τρόμος.

Μάλιστα, μία γυναίκα τραυματίσθηκε ελαφρώς στο κεφάλι από τις αναταράξεις, σύμφωνα με ρωσικά Μέσα ενημέρωσης.

"A number of passengers began to have panic attacks.", "The flight attendants showed up when the shaking stopped, giving them water — their hands were shaking with fear." : Passengers describe horrifying experience into a Turbulence.#flight #aircraft #turbulence pic.twitter.com/EPQIUvwHXb