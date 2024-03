Ο αμερικανός μεγιστάνας βρίσκεται στο Ισραήλ για να συναντηθεί με αξιωματούχους και να δει τοποθεσίες που στόχευσε η Χαμάς από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και στο εξής. Το ταξίδι προγραμματίστηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αντισημιτικών αναρτήσεων στο X νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με αποτέλεσμα την έξοδο σημαντικών διαφημιστών.

«Πρέπει να αποστρατικοποιήσουμε τη Γάζα μετά την καταστροφή της Χαμάς και πρέπει να αποριζοσπαστικοποιήσουμε τη Γάζα... και μετά πρέπει επίσης να ξαναχτίσουμε τη Γάζα», είπε ο Νετανιάχου σε μια ζωντανή συνομιλία με τον Μασκ στο X .

«Θα ήθελα να βοηθήσω επίσης», είπε ο Μασκ, προτού αναφερθεί στη σημασία της ανοικοδόμησης της Ιαπωνίας και της Γερμανίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μασκ και ο Νετανιάχου περιόδευσαν το κιμπούτς του Kfar Aza και επισκέφτηκαν κατοικίες στην κοινότητα ενώ συνοδεύονταν από προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Νετανιάχου .

Prime Minister Benjamin Netanyahu and @ElonMusk toured Kibbutz Kfar Aza this morning.



The Prime Minister showed Musk the horrors of the massacre at the kibbutz on Saturday October 7th.https://t.co/prW0e5Cvbc pic.twitter.com/kR74F61qaf