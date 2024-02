Το Ισραήλ έλαβε κατάλογο από τη Χαμάς με τους ομήρους που προτίθεται να απελευθερώσει αύριο.

Αξιωματούχοι ασφαλείας των IDF και της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, εξετάζουν τον κατάλογο, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν ενημερωθεί.

Για κάθε μία από τις τέσσερις ημέρες της εκεχειρίας θα απελευθερώνεται μία ομάδα ομήρων, συνολικά 50, σύμφωνα με τη συμφωνία που συνήψαν η Χαμάς και το Ισραήλ.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ ανέφερε απόψε ότι τέσσερις εκ των 24 ομήρων που απελευθέρωσε σήμερα η Χαμάς έχουν γερμανική υπηκοότητα.

«Είμαι απίστευτα ανακουφισμένη που απελευθερώθηκαν 24 όμηροι (που κρατούνταν) στη Λωρίδα της Γάζας – συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Γερμανών – και που ένας πατέρας, ύστερα από 49 ημέρες κόλασης και απίστευτου φόβου, μπορεί επιτέλους να αγκαλιάσει ξανά τις δυο μικρές κόρες του και τη σύζυγό του», είπε η Μπέρμποκ σε συνεδρίαση του κόμματός της. «Η απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων, ιδίως των Γερμανών, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», σημείωσε στη συνεδρίαση των Πρασίνων.

Η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας επεσήμανε πως το Βερολίνο αναγνωρίζει τα δεινά του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας. «Η ανακωχή πρέπει να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να διασφαλιστεί πως ο λαός της Γάζας θα λάβει ζωτικής σημασίας αγαθά, όπως φάρμακα, τρόφιμα, νερό κ.ά.», τόνισε η Αναλένα Μπέρμποκ.

Για «κόλαση επί γης» έκανε λόγο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, περιγράφοντας την κατάσταση στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Νωρίτερα ο Ερυθρός Σταυρός επιβεβαίωσε την ασφαλή απελευθέρωση 24 ομήρων λέγοντας ότι «διευκολύναμε αυτή την απελευθέρωση μεταφέροντάς τους από τη Γάζα στα σύνορα της Ράφα, σηματοδοτώντας τον πραγματικό αντίκτυπο του ρόλου μας ως ουδέτερου διαμεσολαβητή μεταξύ των μερών».

«Είναι μια τεράστια ανακούφιση που μετά από εβδομάδες αγωνίας, μπορούν επιτέλους να επανενωθούν με τις οικογένειές τους».

We are relieved to confirm the safe release of 24 hostages.

We have facilitated this release by transporting them from Gaza to the Rafah border, marking the real-life impact of our role as a neutral intermediary between the parties.